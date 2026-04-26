Federico Sturzenegger justifica los despidos en el SMN y llama a echar al 85% de los trabajadores

Lo que más resalta en el relato es el método de recolección de datos. En plena era de satélites y Big Data, el SMN todavía dependería de operadores que anotan mediciones en planillas de papel. Luego, esa información se vuelca en un sistema operativo DOS (tecnología de los años 80) para ser enviada a los meteorólogos.

Los argumentos de Federico Sturzenegger contra el Servicio Meteorológico Nacional

Sturzenegger argumenta que este modelo no solo es obsoleto, sino extremadamente costoso. "Los sueldos de esas 7 personas [por estación] permiten pagar una estación moderna (la mejor disponible a nivel mundial) que transmite esos datos en tiempo real y sin necesidad de personal alguno", señaló.

El ministro sostiene que el organismo podría funcionar con mayor precisión y un presupuesto significativamente menor, operando con unas 150 personas en lugar de las 1.000 actuales, si se aplicara una modernización drástica.

“Quizás llama la atención tanta gente de apoyo a 20 meteorólogos, pero resulta que los datos –en la época de los satélites y las comunicaciones– se recogen manualmente”, ironizó.

La crítica no se queda solo en lo presupuestario. El ministro vincula la falta de modernización con una mayor vulnerabilidad ante desastres climáticos, citando tragedias pasadas en La Plata o Bahía Blanca.

Sturzenegger también apuntó contra administraciones previas del área de Defensa por no haber encarado una modernización similar con anterioridad. “¿Qué hicieron todos los ministros de Defensa anteriores?”, cuestionó, y elogió la gestión actual encabezada por Luis Petri.