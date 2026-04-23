Paro en el Servicio Meteorológico Nacional: qué resolvió ATE tras la presión del Gobierno

La reunión de este viernes será determinante para definir cómo continuará el plan de lucha en un organismo que, según denuncian sus trabajadores, se encuentra en una situación operativa crítica debido al recorte de personal.

La amenaza del Gobierno ante el paro: la "esencialidad" del Servicio Meteorológico Nacional

La protesta original consistía en un "apagón informativo" que amenazaba con paralizar la actividad aerocomercial en todo el país, ya que sin datos meteorológicos oficiales los vuelos no pueden despegar ni aterrizar por razones de seguridad.

Ante este escenario, el Poder Ejecutivo emitió una resolución declarando al SMN como un servicio público esencial, basándose en las leyes 27.161 y 25.877. Con esta figura jurídica, el Gobierno buscó invalidar el derecho a huelga de los trabajadores, bajo el argumento de que su ausencia pone en riesgo la navegación aérea.

La respuesta de ATE: "Gobernar al margen de la ley"

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, salió al cruce de la medida oficial a través de sus redes sociales, calificándola de "falsa e ilegal".

“No existe ninguna ley que incluya al SMN dentro de los servicios esenciales. Lo que pretende el Gobierno es prohibir el derecho a la huelga, y eso es, una vez más, gobernar al margen de la ley y de la Constitución Nacional”, sentenció el dirigente.

Aguiar sostuvo que la huelga fue comunicada en tiempo y forma, y que la verdadera ilegalidad reside en la conducta de los funcionarios que despiden personal en un área clave para la prevención de catástrofes climáticas.