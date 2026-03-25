VIDEO: Manuel Adorni perdió los estribos y se fue de la conferencia de prensa por un pregunta

"Que vos tengas una lectura incorrecta de declaraciones juradas, tiempos y diferentes organismos, es un tema tuyo. Está todo impecable", disparó. Tras afirmar que las dudas del cronista eran meras conjeturas en las que no iba a entrar "ni ahora, ni nunca", el vocero dio por terminada la conferencia de prensa y se retiró del recinto de Casa Rosada sin responder a la cuestión de fondo.