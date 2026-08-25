Franco Colapinto y Maia Reficco se reconciliaron: las fotos que lo confirman

Según explicó, la preocupación de la familia del corredor no estaría relacionada con cuestiones económicas, sino con el impacto que la relación podría tener sobre su carrera profesional. La madre de Colapinto consideraría que el vínculo podría convertirse en una distracción para el piloto en un momento importante de su trayectoria internacional.

El comentario habría sido uno de los factores que influyeron en el distanciamiento que atravesaron durante las últimas semanas, aunque finalmente la decisión quedó en manos de la pareja.

Una nueva oportunidad para la pareja

Pese a las versiones que circularon durante el tiempo que estuvieron separados, Colapinto y Reficco decidieron volver a apostar por la relación. La presencia de la actriz en Ámsterdam, acompañando al piloto en un momento importante de su calendario deportivo, terminó de confirmar la reconciliación.

De esta manera, ambos dejaron atrás la breve pausa y volvieron a mostrarse juntos públicamente, esta vez sin ocultar el vínculo y pese a las opiniones que habrían surgido desde su entorno.