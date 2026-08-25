Franco Colapinto y Maia Reficco se reconciliaron: las fotos que lo confirman
El piloto y la actriz fueron vistos juntos y abrazados en Ámsterdam después de varias semanas distanciados.
Franco Colapinto y Maia Reficco volvieron a mostrarse juntos después de varias semanas de distanciamiento y despejaron las versiones que hablaban de una ruptura definitiva. El piloto argentino y la actriz fueron vistos caminando abrazados por las calles de Ámsterdam, en una imagen que confirmó que decidieron darse una nueva oportunidad.
Las imágenes fueron difundidas por Yanina Latorre durante SQP. Según explicó la periodista, Reficco viajó especialmente para acompañar a Colapinto en el marco de su próxima carrera, una señal que terminó por confirmar la reconciliación.
“Yo tenía la data de la crisis en la que estaban cuando se separaron”, contó Latorre al aire. Sin embargo, al referirse a los motivos que habrían generado el distanciamiento, dejó abierta una posibilidad: “No sé si la crisis es muy de ellos o más del entorno”.
La opinión de la madre de Franco Colapinto
En ese contexto, la periodista apuntó directamente contra el círculo más cercano del piloto y aseguró que la madre de Franco habría tenido una opinión negativa sobre la actriz.
“Me llegó que a la madre de Franco, Maia le parece intensa”, lanzó Latorre.
Según explicó, la preocupación de la familia del corredor no estaría relacionada con cuestiones económicas, sino con el impacto que la relación podría tener sobre su carrera profesional. La madre de Colapinto consideraría que el vínculo podría convertirse en una distracción para el piloto en un momento importante de su trayectoria internacional.
El comentario habría sido uno de los factores que influyeron en el distanciamiento que atravesaron durante las últimas semanas, aunque finalmente la decisión quedó en manos de la pareja.
Una nueva oportunidad para la pareja
Pese a las versiones que circularon durante el tiempo que estuvieron separados, Colapinto y Reficco decidieron volver a apostar por la relación. La presencia de la actriz en Ámsterdam, acompañando al piloto en un momento importante de su calendario deportivo, terminó de confirmar la reconciliación.
De esta manera, ambos dejaron atrás la breve pausa y volvieron a mostrarse juntos públicamente, esta vez sin ocultar el vínculo y pese a las opiniones que habrían surgido desde su entorno.
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