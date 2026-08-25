La decisión de Alpine sobre la polémica sanción a Franco Colapinto que arruinó su GP de Países Bajos

El polémico paso de la Fórmula 1 por Zandvoort dejó un sabor amargo en el garaje de Alpine y en las miles de miradas argentinas puestas sobre la pista. Luego de un fin de semana cruzado por las discusiones respecto a la severidad de los comisarios deportivos de la FIA, la escudería de Enstone tomó una decisión contundente: no apelará el severo castigo impuesto a Franco Colapinto durante el Gran Premio de Países Bajos.