Franco Mastantuono marcó su primer gol en Real Madrid y dejó un emotivo mensaje a los hinchas

Con apenas 18 años, Mastantuono se afianza como una de las grandes promesas del conjunto dirigido por Xabi Alonso. Su debut goleador llegó en un equipo que atraviesa un arranque perfecto en LaLiga, con seis triunfos en seis partidos disputados. El ex River celebró junto a sus compañeros y compartió la emoción en redes sociales, donde recibió miles de mensajes de apoyo tanto de hinchas merengues como de fanáticos argentinos que siguen de cerca su carrera.