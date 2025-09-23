Franco Mastantuono marcó su primer gol en Real Madrid y dejó un emotivo mensaje a los hinchas
El argentino convirtió frente al Levante en LaLiga y, tras el partido, compartió su alegría con un video dedicado a los hinchas merengues.
Franco Mastantuono tuvo una noche inolvidable en el Santiago Bernabéu. El joven argentino, que llegó al Real Madrid desde River, convirtió su primer gol oficial con la camiseta merengue en el triunfo por 4-1 frente al Levante, por la sexta fecha de LaLiga.
El tanto llegó en el segundo tiempo, luego de una asistencia de Vinícius Jr. Mastantuono recibió la pelota y definió con un potente remate al ángulo que se convirtió en un verdadero golazo, ampliando el marcador a 2-0 y desatando la euforia en el estadio.
Tras el partido, el futbolista compartió un video en el que dejó un mensaje para los hinchas del Real Madrid: “Hola madrilistas, ¿cómo andan? Acá terminando una noche increíble. La verdad es que estoy muy contento por el triunfo del equipo y por poder hacer mi primer gol con esta camiseta, que lo buscaba mucho”.
Con apenas 18 años, Mastantuono se afianza como una de las grandes promesas del conjunto dirigido por Xabi Alonso. Su debut goleador llegó en un equipo que atraviesa un arranque perfecto en LaLiga, con seis triunfos en seis partidos disputados. El ex River celebró junto a sus compañeros y compartió la emoción en redes sociales, donde recibió miles de mensajes de apoyo tanto de hinchas merengues como de fanáticos argentinos que siguen de cerca su carrera.
El récord que rompió Franco Mastantuono con su primer gol en Real Madrid
Franco Mastantuono vivió un día soñado en el Real Madrid: anotó su primer gol oficial con la camiseta merengue ante Levante y rompió un récord histórico en LaLiga. Con 18 años y 40 días, el argentino se convirtió en el segundo futbolista más joven en marcar para el club en el campeonato español en lo que va del siglo XXI.
