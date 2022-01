Cuánto cuesta una pizza en Mar del Plata: dónde ir y dónde no ir a comer

En Mar del Plata se puede conseguir una grande de muzzarella por 600 pesos, mucho más barato que en la Capital Federal.

En las cervecerías de la ciudad es una de las mejores opciones para acompañar la bebida y de las más barata.

El valor promedio en las pizzerías es entre 900 y 1000 pesos, para comer en el lugar. A domicilio es más barata.

En el Balneario 12 de Punta Mogotes una grande de muzzarella para comer en la playa, con aceitunas, cuesta 750 pesos.

Las mejores pizzerías de Mar del Plata, las históricas, como "Yo Tu El" o "La Marcianita", también tienen buenos precios, cercanos a los mil pesos.

En el centro de Mar del Plata hay promociones de una grande de muzzarella con una cerveza por 1.200 pesos.

Donde no ir

En los lugares donde no hay gente para comer se recomienda no ir porque son espacios a los que no van marplatenses.

También hay otras pizzerías que supieron ser importantes y hoy están en decadencia, como es el caso de "Timoteo de Constitución", con una cocina descuidada, baños sucios y un encargado atendiendo sin barbijo, cara y con mala atención.