Violencia en todos lados: agredieron a una ex Gran Hermano

“Me empujó para adelante y me agarró del pelo, yo me di vuelta y le dije ´qué hacés´obviamente se armó toda una revolución, no me levantó la mano ni yo a ella pero la mina quería pegarme, ó sea un nivel de agresión fuerte”, agregó la mediática.

"Nunca me pasó algo así"

“Mi amigo la calmó pero fue una situación agresiva, no era un fan pero tampoco una persona que conocía, le dije que si me tocaba una vez más llamaba a la Policía. Nunca me había pasado algo así, fue un momento tenso que nunca en mi vida me había sucedido, me empujó con mi pelo, no me toques el pelo porque estamos en problemas, puede ser que me haya pasado por ser famosa”, dijo al respecto Farjat.

“En las escuelas debería haber una materia donde se hable de la violencia porque es lo más importante, te dabas cuenta que era una persona agresiva, la pasé mal, fui para atrás, disculpame pero a mi no me hables así, te hago una denuncia y la Policía te saca ya”, completó.