La célebre y profunda reflexión de Heráclito sobre el fluir del tiempo

Llevada al plano emocional, la enseñanza de este referente de la filosofía invita a mirar el pasado desde otra perspectiva.

En lugar de aferrarse a versiones anteriores de uno mismo, propone comprender que la identidad se construye de manera continua y que cada experiencia forma parte del proceso de crecimiento personal.

Desde esa mirada, aceptar que todo cambia ayuda a vivir las despedidas con menos culpa y más serenidad. Para muchos filosofos, reconocer que todo fluye permite afrontar el futuro con mayor apertura, curiosidad y confianza en los procesos de la vida