Independiente clasificó a los playoffs tras un agónico triunfo ante Riestra

El dramatismo en el final y la aparición de Tempone

El Rojo no tenía margen de error y necesitaba quedarse con los tres puntos para asegurar su continuidad en la competencia. El encuentro parecía encaminarse con tranquilidad gracias a un gol tempranero de Mateo Pérez Curci, quien abrió el marcador a los 11 minutos de la primera mitad. A partir de allí, el desarrollo del juego fue discreto y sin grandes emociones.