"Sos muy cagón": se filtró el chat entre Santiago Maratea y un periodista tras la investigación de sus colectas

“Desde el primer momento me desmintió todo y cuando empecé a contar en profundidad me empezó a amenazar, atacar, agredir por eso cuando vi lo que pasó con él no me sorprendió para nada y me dio vergüenza ajena tremenda. Es el modus operandi de el”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, el periodista hizo hincapié en la necesidad de que las personas que impulsan campañas de recaudación expliquen públicamente cómo se utilizan los recursos. Para él, la exposición que Maratea consiguió a partir de las colectas también implica tener que responder sobre el manejo del dinero.

“Te van a preguntar por las colectas porque es lo que lo hizo famoso, se hizo visible y que seguro ganó plata. Lo importante es transparentar el proceso, que desde el primer momento diga y que todos sepamos donde va la plata, lo que no hizo en Independiente”, cuestionó.

Uno de los puntos centrales de sus críticas estuvo relacionado con las condiciones económicas que, según aseguró, estaban detalladas en el contrato. Genovart marcó una diferencia entre el discurso público del influencer y lo que, de acuerdo con su investigación, establecía el documento.

“Lo que hizo fue contar que no iba a ganar plata con esto, el contrato decía todo lo contrario que iba a cobrar una mensualidad de 30 mil dólares y que además, iba a cobrar un 5%. Lo negó. Cuando lo fui contando y visibilicé el contrato, sale a aclarar que no era así. Mintió desde un primer momento. La pregunta que me hago es: ¿de qué vive Maratea? ¿de las colectas?”, concluyó.

LOS DETALLES DEL CONTRATO DE MARATEA POR LA COLECTA DE INDEPENDIENTE #PrimiciasYa @primiciasyacom pic.twitter.com/OoxmFGcJjC — América TV (@AmericaTV) November 4, 2026

El explosivo intercambio de mensajes entre Santi Maratea y Nacho Genovart

En medio de las diferencias por la investigación, también se conoció una conversación privada en la que Maratea cuestionó directamente al periodista. Los mensajes exhibidos en PrimiciasYa muestran cómo una discusión sobre la documentación terminó convirtiéndose en un enfrentamiento personal.

En uno de los primeros tramos del chat, Genovart le explicó al influencer que había consultado distintas fuentes y revisado el material antes de publicar su trabajo.

“Lo leí, hablé con fuentes, todo. Ya está la nota publicada”, le respondió.

Maratea no estuvo de acuerdo con el contenido de la investigación y contestó: “Bueno está equivocada”. Sin embargo, aclaró que no le había escrito con la intención de acercarle información sobre el documento: “Igual mi intención no era informarte sobre el documento”.

A continuación, el influencer elevó el tono de la conversación y lanzó una dura acusación contra el cronista: “Mi intención era decirte que sos muy cagón cuando te pones a llorar por la consecuencia de tus actos”.

Los cuestionamientos no terminaron ahí. En otro mensaje, Maratea profundizó sus críticas y utilizó fuertes calificativos para referirse a Genovart.

“Y en lo personal flasheo con hablar con alguien como vos, no todos los días uno puedo argumentar con un miserable (no estoy jodiendo eh) es particular la miseria que maneja la gente como vos y poder hablarte y entender un poco más de cerca cómo funcionan las personalidades como las tuyas me parece flashero”, escribió.

Del otro lado, el periodista evitó extender la discusión sobre las descalificaciones y volvió a hacer referencia al trabajo que había realizado. “Tranqui. Ya me informé y pude comunicarlo en la nota”, contestó.

La propuesta de un mano a mano y la respuesta de Maratea

La conversación también incluyó una invitación de Genovart para que el influencer pudiera responder públicamente a sus cuestionamientos. El periodista le propuso participar de una entrevista en televisión y le ofreció distintas modalidades para concretarla.

“22.20 te invito a salir en Dsports. Venite al piso, por teléfono, por Meet. Cómo quieras. Ya te dije. Mano a mano”, planteó.

Sin embargo, Maratea puso otra condición sobre la mesa y mencionó al abogado Nissen: “¿Mano a mano? ¿Y Nissen? ¿No lo invitas?”.

Genovart insistió con la posibilidad de mantener una conversación entre ambos y dejó en claro que también estaba dispuesto a hacerlo a través de las redes sociales.

“Mano a mano”, remarcó. Luego agregó: “¿Queres un vivo de IG? Tampoco tengo problema. De la forma que quieras”.

La respuesta del influencer volvió a girar alrededor del abogado: “No, no quiero que le preguntes a Nissen todas las dudas que tenés”.

El intercambio terminó con un último mensaje del periodista, quien interpretó que Maratea no quería aceptar la propuesta de debatir públicamente sobre la investigación.

“Jajaja sabes que en 2 minutos te quedaste sin argumentos. Por eso no querés hablar conmigo”, fue su respuesta.