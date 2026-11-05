Independiente vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Rojo", que viene de empatar con Defensa y Justicia en Varela, necesita una victoria para avanzar a la siguiente ronda del certamen doméstico.
Independiente y Deportivo Riestra chocan este viernes, desde las 19:15, en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por TNT Sports, contará con el arbitraje de Juan Pafundi, mientras que Juan Pablo Loustau estará a cargo del VAR.
El "Rojo" afronta este compromiso con la obligación de conseguir una victoria para asegurar su clasificación a los octavos de final. Hasta el momento, ocupa el octavo puesto con 20 puntos, en el último lugar de acceso a los playoffs.
El conjunto dirigido por Jadson Viera viene de igualar 1-1 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela y acumula cinco encuentros consecutivos sin ganar, por lo que buscará recuperarse ante su público y cerrar la fase regular con una victoria.
Por su parte, el "Malevo" llega a Avellaneda después de sufrir una dura derrota por 3-0 ante Talleres en el estadio Guillermo Laza. El equipo conducido por Gustavo Benítez atraviesa una racha adversa y se ubica decimocuarto con 12 unidades, lejos de los puestos de clasificación. Sin embargo, ya consiguió uno de sus principales objetivos de la temporada: asegurar su permanencia en Primera División para 2027, luego de que Aldosivi perdiera la categoría.
Formaciones de Independiente vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura - Zona A
- Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Matías Abaldo, Chimy Ávila y Josías Palais. DT: Jadson Viera.
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Carlos Quintana, Cristian Paz, Pedro Ramírez; Nicolás Watson, Milton Céliz, Mariano Bracamonte; Braian Sánchez, Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.
Horario y televisación
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Hora: 19:15.
Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.
Árbitro: Juan Pafundi.
VAR: Juan Pablo Loustau.
TV: TNT Sports.
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