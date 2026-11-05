Independiente vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, el "Malevo" llega a Avellaneda después de sufrir una dura derrota por 3-0 ante Talleres en el estadio Guillermo Laza. El equipo conducido por Gustavo Benítez atraviesa una racha adversa y se ubica decimocuarto con 12 unidades, lejos de los puestos de clasificación. Sin embargo, ya consiguió uno de sus principales objetivos de la temporada: asegurar su permanencia en Primera División para 2027, luego de que Aldosivi perdiera la categoría.