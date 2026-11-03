Defensa y Justicia e Independiente empataron y definirán sus objetivos en la última fecha
El Rojo buscará asegurar su lugar en los playoffs, mientras que el Halcón intentará cerrar el torneo con la clasificación a la Copa Sudamericana.
Independiente rescató un empate frente a Defensa y Justicia por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, pero el punto no le alcanzó para resolver su futuro en el campeonato. En el estadio Norberto Tomaghello, el equipo de Avellaneda reaccionó después de comenzar en desventaja y terminó repartiendo unidades con el Halcón, por lo que deberá definir su clasificación a los playoffs en la última jornada.
Leandro Fernández abrió el marcador para el conjunto local, mientras que Maximiliano Meza estableció el 1-1 desde el punto penal, luego de una sanción revisada por el VAR. En el complemento, los dos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con la victoria, pero las intervenciones de Matías Borgogno y Santiago Mele evitaron que el resultado volviera a modificarse.
Qué necesita Independiente para clasificar a los playoffs del Torneo Clausura
El Rojo ocupa el octavo puesto de la zona con 20 puntos, pero todavía no tiene asegurada su presencia en los octavos de final. San Lorenzo, Unión y Platense todavía pueden superarlo en la tabla, por lo que el equipo de Avellaneda deberá conseguir un buen resultado en la última fecha y estar atento a los demás encuentros.
En la jornada decisiva, Independiente será local frente a Deportivo Riestra en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. El partido será clave para sus aspiraciones de continuar en el certamen, con fecha y horario todavía pendientes de confirmación.
Cómo quedó Defensa y Justicia en la pelea por las copas internacionales
Por el lado de Defensa y Justicia, el empate lo dejó en el cuarto lugar de su zona, con 28 unidades, y con su clasificación a los playoffs asegurada. Sin embargo, el equipo de Florencio Varela todavía tiene objetivos por resolver en la tabla anual, donde busca consolidar su lugar en la próxima Copa Sudamericana.
El Halcón suma 47 puntos y ocupa el undécimo puesto de la clasificación acumulada. En la última fecha visitará a Boca en La Bombonera, en un encuentro que también será determinante para sus aspiraciones internacionales.
Independiente, en tanto, acumula 44 unidades en la tabla anual y todavía tiene chances de meterse en la próxima Sudamericana. Para conseguirlo, necesita ganar su compromiso ante Riestra y esperar otros resultados que le permitan liberar un cupo. De esta manera, el cierre del Clausura será decisivo para ambos equipos, que llegan a la última jornada con objetivos importantes por cumplir.
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