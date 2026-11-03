Defensa y Justicia e Independiente empataron y definirán sus objetivos en la última fecha

El Halcón suma 47 puntos y ocupa el undécimo puesto de la clasificación acumulada. En la última fecha visitará a Boca en La Bombonera, en un encuentro que también será determinante para sus aspiraciones internacionales.

Independiente, en tanto, acumula 44 unidades en la tabla anual y todavía tiene chances de meterse en la próxima Sudamericana. Para conseguirlo, necesita ganar su compromiso ante Riestra y esperar otros resultados que le permitan liberar un cupo. De esta manera, el cierre del Clausura será decisivo para ambos equipos, que llegan a la última jornada con objetivos importantes por cumplir.