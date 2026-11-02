Defensa y Justicia vs. Independiente, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Defensa buscará una victoria que le permita mantenerse entre los primeros puestos de la Zona A. El "Rojo", en tanto, viene de caer ante Boca e intentará sumar de a tres para afianzarse dentro de los puestos de playoffs.
Defensa y Justicia recibe a Independiente este lunes, desde las 19, en el estadio Norberto Tito Tomaghello, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y contará con el arbitraje de Sebastián Martínez, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.
El partido presenta dos realidades diferentes. El "Halcón", que suma 27 puntos, ya aseguró su clasificación a los octavos de final y buscará una nueva victoria para mejorar su ubicación en la Zona A. El elenco de Avellaneda, por su parte, tiene 19 unidades, ocupa el octavo puesto y necesita sumar para sostenerse dentro de los puestos de playoffs.
El conjunto de Florencio Varela llega en un buen momento: viene de vencer a Talleres en Córdoba y solo perdió un solo duelo en condición de local, por la fecha 13 ante Instituto. Por este motivo, intentará otro resultado positivo que le permita terminar entre los primeros lugares de su zona.
Independiente, en cambio, atraviesa una racha adversa. Acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar, con dos empates y dos derrotas. En su última presentación, cayó 1-0 ante Boca en Avellaneda y quedó obligado a reaccionar para no comprometer su clasificación.
Formaciones de Defensa y Justicia vs. Independiente por el Torneo Clausura - Zona A
- Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demian Domínguez; Santiago Sosa, César Pérez; Jeremías Lucco, David Barbona, Juan Manuel Gutiérrez; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
- Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Chimy Ávila y Josías Palais. DT: Jadson Viera.
Horario y televisación
-
Hora: 19:00.
Estadio: Norberto Tito Tomaghello.
Árbitro: Sebastián Martínez.
VAR: Lucas Novelli.
TV: TNT Sports.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario