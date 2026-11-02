Defensa y Justicia vs. Independiente, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El partido presenta dos realidades diferentes. El "Halcón", que suma 27 puntos, ya aseguró su clasificación a los octavos de final y buscará una nueva victoria para mejorar su ubicación en la Zona A. El elenco de Avellaneda, por su parte, tiene 19 unidades, ocupa el octavo puesto y necesita sumar para sostenerse dentro de los puestos de playoffs.