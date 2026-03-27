Joaquín Panichelli se queda afuera del Mundial 2026: la maldita lesión y la coincidencia con su padre

El delantero, que actualmente brilla como máximo goleador de la liga francesa defendiendo la camiseta del Racing de Estrasburgo, peleaba palmo a palmo por un lugar en la nómina definitiva para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arranca el 11 de junio. Lamentablemente, esta es la segunda vez que padece esta maldita lesión, ya que en 2024 se había roto los ligamentos de la misma pierna.