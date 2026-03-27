Joaquín Panichelli se queda afuera del Mundial 2026: la maldita lesión y la coincidencia con su padre
Una pésima noticia sacudió a la Selección Argentina. El delantero Joaquín Panichelli sufrió la rotura de ligamentos y se despide de la Copa del Mundo.
Una pésima noticia sacudió la concentración del equipo nacional a pocas semanas del gran torneo. El atacante Joaquín Panichelli sufrió una grave lesión en su rodilla derecha y se perderá definitivamente la Copa del Mundo. El goleador abandonó la última práctica entre lágrimas y profunda tristeza.
La lesión que margina a Joaquín Panichelli
El parte médico oficial difundido este viernes por la Selección Argentina confirmó los peores temores: ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La lesión se produjo durante el entrenamiento del jueves, en la previa del encuentro amistoso frente a Mauritania en La Bombonera. Por este motivo, el jugador también se perderá el choque del próximo martes ante Zambia, los últimos exámenes antes de que Lionel Scaloni confirme la lista de 26 convocados.
El delantero, que actualmente brilla como máximo goleador de la liga francesa defendiendo la camiseta del Racing de Estrasburgo, peleaba palmo a palmo por un lugar en la nómina definitiva para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arranca el 11 de junio. Lamentablemente, esta es la segunda vez que padece esta maldita lesión, ya que en 2024 se había roto los ligamentos de la misma pierna.
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La cruel coincidencia con su padre Germán
El doloroso momento que atraviesa el joven atacante (quien había debutado con la Albiceleste en noviembre de 2025 ante Angola) trae a la memoria un triste y fatídico episodio familiar. Su padre, el exdelantero de Instituto y actual escritor Germán Panichelli, vivió una situación casi calcada que marcó el fin de su carrera.
En el año 1988, Germán había sido comprado por River Plate por pedido expreso del entonces entrenador César Luis Menotti. Sin embargo, el destino le jugó una mala pasada: una gravísima lesión durante una práctica lo obligó a retirarse de la actividad profesional de forma prematura, impidiéndole debutar oficialmente en el Estadio Monumental. Hoy, la historia parece repetirse de la manera más cruel para su hijo en las puertas de una Copa del Mundo.
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