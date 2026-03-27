La Selección Argentina confirmó la lesión de Joaquín Panichelli y hay preocupación: qué dice el parte médico
El delantero que puja por un lugar en el Mundial 2026 abandonó la práctica entre lágrimas y ahora deberá esperar los estudios para conocer la gravedad.
La incertidumbre y el dolor se apoderaron de la concentración nacional en las últimas horas. Tras el final de la jornada de entrenamiento, la cuenta oficial de la Selección Argentina emitió un comunicado que confirmó los peores temores sobre el estado físico de Joaquín Panichelli, el delantero que pelea por un lugar en la lista definitiva para el Mundial 2026.
A través de sus redes sociales, la cuenta de la Selección publicó el primer informe médico sobre la situación del atacante del Racing de Estrasburgo. "#ParteMédico El futbolista Joaquín Panichelli sufrió hoy un traumatismo en su rodilla derecha y será evaluado mañana con estudios complementarios", indicaron.
Si bien el comunicado oficial evita hablar de plazos o diagnósticos definitivos, el término "traumatismo" y la necesidad de "estudios complementarios" inmediatos sugieren una lesión de consideración que mantiene en vilo al cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni.
Joaquín Panichelli: desconsuelo y el fantasma de los ligamentos
Más allá de la frialdad del parte médico, las imágenes que trascendieron desde el búnker argentino fueron desgarradoras. Según informó TyC Sports, Panichelli se retiró de la práctica visiblemente afectado y quebrado en llanto, una reacción que suele ser el primer indicio de una lesión de gravedad cuando el futbolista siente que "algo se rompió".
El gran temor del entorno médico y del propio jugador es que los estudios de este viernes confirmen una rotura de ligamentos cruzados. De ratificarse este diagnóstico, el joven delantero no solo quedaría fuera de la gira de amistosos, sino que se despediría de toda posibilidad de integrar la lista de 26 convocados, perdiéndose el sueño de disputar el Mundial.
Con este panorama, Joaquín Panichelli pasó de ser la gran apuesta para el amistoso de este viernes ante Mauritania a enfrentar el momento más difícil de su carrera. El viernes será un día clave: los resultados de las resonancias determinarán si hay lugar para la esperanza o si la Selección pierde a una de sus opciones ofensivas más prometedoras de cara a la cita máxima.
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