La Selección Argentina confirmó la lesión de Joaquín Panichelli y hay preocupación: qué dice el parte médico

El gran temor del entorno médico y del propio jugador es que los estudios de este viernes confirmen una rotura de ligamentos cruzados. De ratificarse este diagnóstico, el joven delantero no solo quedaría fuera de la gira de amistosos, sino que se despediría de toda posibilidad de integrar la lista de 26 convocados, perdiéndose el sueño de disputar el Mundial.

Con este panorama, Joaquín Panichelli pasó de ser la gran apuesta para el amistoso de este viernes ante Mauritania a enfrentar el momento más difícil de su carrera. El viernes será un día clave: los resultados de las resonancias determinarán si hay lugar para la esperanza o si la Selección pierde a una de sus opciones ofensivas más prometedoras de cara a la cita máxima.