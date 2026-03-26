Alerta en la Selección Argentina: se lesionó uno de los convocados que buscan un lugar en la lista del Mundial

Ante la baja de Panichelli, el cuerpo técnico deberá reconfigurar el frente de ataque para el partido de mañana. Si bien el resto del plantel se encuentra en óptimas condiciones, la ausencia del joven atacante le quita una variante ofensiva importante a un equipo que busca aceitar piezas antes de la competencia oficial.

La posible formación de la Selección Argentina para el amistoso contra Mauritania

Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli: Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Nicolás González o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.