Alerta en la Selección Argentina: se lesionó uno de los convocados que buscan un lugar en la lista del Mundial
En la previa al amistoso, el futbolista, citado a último momento por Lionel Scaloni, sufrió una lesión en la rodilla y deberá hacerse estudios.
Una nueva alarma se encendió en el búnker de la Selección Argentina a las puertas del inicio de la gira de amistosos. Este jueves, durante la última sesión de entrenamiento previa al choque contra Mauritania, el delantero Joaquín Panichelli sufrió una complicación física que pone en duda su participación inmediata y, lo que es más grave, su proyección de cara a la cita mundialista.
El atacante del Racing de Estrasburgo, que atraviesa un gran presente en el fútbol francés, sintió una molestia que lo obligó a abandonar los trabajos tácticos.
La noticia fue confirmada por el periodista Gastón Edul. "Joaquín Panichelli está haciéndose estudios. La lesión es de ligamentos y en la misma pierna donde se rompió los cruzados hace dos años. Resta confirmar si esta vez le pasó lo mismo o si son los ligamentos laterales", informó el cronista que sigue el día a día del conjunto nacional.
La lesión de Panichelli llega en un contexto de máxima exigencia. El ex River se perfilaba como uno de los futbolistas bajo la lupa del cuerpo técnico para ocupar uno de los últimos casilleros en la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial.
El amistoso de este viernes ante Mauritania se presentaba como la vitrina ideal para que el delantero sumara minutos y terminara de convencer al entrenador. Ahora, todo queda supeditado a los resultados de las imágenes médicas para confirmar la gravedad.
Ante la baja de Panichelli, el cuerpo técnico deberá reconfigurar el frente de ataque para el partido de mañana. Si bien el resto del plantel se encuentra en óptimas condiciones, la ausencia del joven atacante le quita una variante ofensiva importante a un equipo que busca aceitar piezas antes de la competencia oficial.
La posible formación de la Selección Argentina para el amistoso contra Mauritania
Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli: Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Nicolás González o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
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