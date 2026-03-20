Sorpresa: Lionel Scaloni suma a dos jugadores del fútbol europeo para la fecha FIFA
En el marco de la preparación para el Mundial 2026, el entrenador suma a dos jóvenes que parecen meterse en la pelea por un lugar.
La Selección Argentina confirmó que disputará un nuevo encuentro amistoso en el marco de la presente fecha FIFA, sirviendo como antesala para el gran objetivo del año que es la defensa de la corona mundial; por lo que además el entrenador Lionel Scaloni decidió sumar a dos futbolistas del fútbol europeo a la convocatoria.
El rival de turno será el seleccionado de Mauritania. El partido tendrá lugar el próximo viernes 27 de marzo y el escenario elegido para esta cita será La Bombonera, donde se espera un lleno total para alentar al conjunto dirigido por Scaloni.
Tras difundir una primera nómina con algunas sorpresas y varias ausencias, ahora el DT de Pujato decidió hacer un llamado de último momento con dos jóvenes que parecen sumar porotos para entrar en la pelea por un lugar para el Mundial 2026.
Se trata de los dos ex River Franco Mastantuono, del Real Madrid; y Joaquín Panichelli, de Racing de Estrasburgo de Francia. Ambas jóvenes promesas vienen con mucha consideración por el cuerpo técnico pero con realidades diferentes.
El atacante del "Merengue" ya fue hasta titular en el equipo de Scaloni, que parecía tenerlo como una de las fijas para la lista definitiva de 26. Pero fue perdiendo lugar en su equipo, donde alterna buenas y malas y no termina de ganarse un lugar.
En contrapartida, Panichelli atraviesa un gran presente en el fútbol francés y se puede meter en la pelea con "Flaco" López por ser el tercer centrodelantero del equipo, teniendo en cuenta que Julián Álvarez y Lautaro Martínez estarán en la Copa del Mundo.
Los convocados de la Selección Argentina para la fecha FIFA
- Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.
- Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios, Nicolás Tagliafico, Gabriel Rojas y Marcos Acuña.
- Mediocampistas: Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Nicolás Paz y Thiago Almada.
- Delanteros: Lionel Messi, Giuliano Simeone, Gianluca Prestianni, Nicolás González, José Manuel López, Joaquín Panichelli, Franco Mastantuno y Julián Álvarez.
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