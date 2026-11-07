Jubilaciones de ANSES en noviembre 2026: de cuánto serán los haberes mínimos y máximos

El incremento también modificará los valores de otras prestaciones previsionales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $425.222, incluido el refuerzo; la Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez se ubicará en $380.819 con bono; y la prestación destinada a madres de siete hijos o más alcanzará los $514.027, también con el adicional de $70.000.

Cómo se pagará el bono en noviembre 2026

El refuerzo económico de ANSES se pagará de manera completa a los jubilados que perciban el haber mínimo, por lo que recibirán los $70.000 adicionales hasta alcanzar un ingreso total de $514.027.

El Gobierno avaló un súper bono de $360.000 para trabajadores en blanco del 769/19, 770/19 y 796/22

En cambio, quienes cobren una jubilación superior a la mínima, pero inferior a ese límite, accederán a un bono proporcional para completar la diferencia. Por último, los beneficiarios cuyos haberes superen los $514.027 no recibirán ningún monto extra.

El calendario de pagos de jubilaciones y pensiones en noviembre 2026

Como sucede todos los meses, el día de acreditación de los haberes estará determinado por la terminación del DNI de cada titular y el monto que perciba. Para noviembre de 2026, el cronograma de ANSES tiene previsto comenzar el lunes 9. Sin embargo, esa fecha fue declarada feriado nacional por la visita del papa León XIV. Hasta el momento, el organismo previsional no informó modificaciones en las fechas de pago.

A falta de nuevos anuncios oficiales, el calendario también contempla el feriado del lunes 23 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional, que conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado. De acuerdo con el esquema previsto, las fechas de cobro para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) son las siguientes:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: a partir del lunes 9 de noviembre.

a partir del lunes 9 de noviembre. DNI terminados en 1: a partir del martes 10 de noviembre.

a partir del martes 10 de noviembre. DNI terminados en 2: a partir del miércoles 11 de noviembre.

a partir del miércoles 11 de noviembre. DNI terminados en 3: a partir del jueves 12 de noviembre.

a partir del jueves 12 de noviembre. DNI terminados en 4: a partir del viernes 13 de noviembre.

a partir del viernes 13 de noviembre. DNI terminados en 5: a partir del lunes 16 de noviembre.

a partir del lunes 16 de noviembre. DNI terminados en 6: a partir del martes 17 de noviembre.

a partir del martes 17 de noviembre. DNI terminados en 7: a partir del miércoles 18 de noviembre.

a partir del miércoles 18 de noviembre. DNI terminados en 8: a partir del jueves 19 de noviembre.

a partir del jueves 19 de noviembre. DNI terminados en 9: a partir del viernes 20 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: a partir del martes 24 de noviembre.

a partir del martes 24 de noviembre. DNI terminados en 2 y 3: a partir del miércoles 25 de noviembre.

a partir del miércoles 25 de noviembre. DNI terminados en 4 y 5: a partir del jueves 26 de noviembre.

a partir del jueves 26 de noviembre. DNI terminados en 6 y 7: a partir del viernes 27 de noviembre.

a partir del viernes 27 de noviembre. DNI terminados en 8 y 9: a partir del lunes 30 de noviembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)