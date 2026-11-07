Jubilaciones de ANSES en noviembre 2026: de cuánto serán los haberes mínimos y máximos
ANSES confirmó la actualización de las jubilaciones y pensiones de noviembre, con los nuevos importes que cobrarán los beneficiarios y sus fechas de pago.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció el nuevo incremento que recibirán los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) durante noviembre de 2026.
La actualización se calcula, como sucede cada mes, mediante la fórmula de movilidad previsional, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. La suba también alcanza a otras prestaciones sociales, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Por otra parte, el organismo confirmó que continuará entregando el bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios con ingresos más bajos. Este refuerzo permanece congelado en ese monto desde hace dos años y medio y se suma a los haberes correspondientes. Asimismo, ANSES oficializó el cronograma de pagos de noviembre, con las fechas previstas para las jubilaciones, las pensiones y las Pensiones No Contributivas (PNC).
Cuánto cobrarán los jubilados de la mínima y de la máxima en noviembre 2026
Durante noviembre, las jubilaciones y pensiones recibirán una actualización del 1,93%, calculada en función de la inflación registrada dos meses antes. Para determinar el porcentaje se toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, publicado por el INDEC.
Con esta suba, el haber mínimo de ANSES pasará a ser de $444.027. Al incorporar el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total alcanzará los $514.027. Por su parte, la jubilación máxima ascenderá a $2.987.886.
El incremento también modificará los valores de otras prestaciones previsionales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $425.222, incluido el refuerzo; la Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez se ubicará en $380.819 con bono; y la prestación destinada a madres de siete hijos o más alcanzará los $514.027, también con el adicional de $70.000.
Cómo se pagará el bono en noviembre 2026
El refuerzo económico de ANSES se pagará de manera completa a los jubilados que perciban el haber mínimo, por lo que recibirán los $70.000 adicionales hasta alcanzar un ingreso total de $514.027.
En cambio, quienes cobren una jubilación superior a la mínima, pero inferior a ese límite, accederán a un bono proporcional para completar la diferencia. Por último, los beneficiarios cuyos haberes superen los $514.027 no recibirán ningún monto extra.
El calendario de pagos de jubilaciones y pensiones en noviembre 2026
Como sucede todos los meses, el día de acreditación de los haberes estará determinado por la terminación del DNI de cada titular y el monto que perciba. Para noviembre de 2026, el cronograma de ANSES tiene previsto comenzar el lunes 9. Sin embargo, esa fecha fue declarada feriado nacional por la visita del papa León XIV. Hasta el momento, el organismo previsional no informó modificaciones en las fechas de pago.
A falta de nuevos anuncios oficiales, el calendario también contempla el feriado del lunes 23 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional, que conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado. De acuerdo con el esquema previsto, las fechas de cobro para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) son las siguientes:
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: a partir del lunes 9 de noviembre.
- DNI terminados en 1: a partir del martes 10 de noviembre.
- DNI terminados en 2: a partir del miércoles 11 de noviembre.
- DNI terminados en 3: a partir del jueves 12 de noviembre.
- DNI terminados en 4: a partir del viernes 13 de noviembre.
- DNI terminados en 5: a partir del lunes 16 de noviembre.
- DNI terminados en 6: a partir del martes 17 de noviembre.
- DNI terminados en 7: a partir del miércoles 18 de noviembre.
- DNI terminados en 8: a partir del jueves 19 de noviembre.
- DNI terminados en 9: a partir del viernes 20 de noviembre.
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: a partir del martes 24 de noviembre.
- DNI terminados en 2 y 3: a partir del miércoles 25 de noviembre.
- DNI terminados en 4 y 5: a partir del jueves 26 de noviembre.
- DNI terminados en 6 y 7: a partir del viernes 27 de noviembre.
- DNI terminados en 8 y 9: a partir del lunes 30 de noviembre.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: a partir del lunes 9 de noviembre.
- DNI terminados en 2 y 3: a partir del martes 10 de noviembre.
- DNI terminados en 4 y 5: a partir del miércoles 11 de noviembre.
- DNI terminados en 6 y 7: a partir del jueves 12 de noviembre.
- DNI terminados en 8 y 9: a partir del viernes 13 de noviembre.
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