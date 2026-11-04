Jubilación anticipada: Sandra Pettovello respalda el Decreto 1852/1975 y ANSES permite retirarse a los 50 años.

Industria siderúrgica y fundición: Requiere 50 años de edad y 25 de servicios en ambientes con calor extremo y manejo de metales líquidos.

Sector petrolero y gasífero (campo): Exige 50 años de edad y 25 de aportes para trabajadores en tareas directas de perforación y exploración.

Trabajo minero en socavón: Establece la jubilación a los 50 años de edad y 25 de servicio para faenas bajo tierra en condiciones severas.

Producción vitivinícola e industrial del vidrio: Exige 50 años de edad y 25 de aportes para operarios que operan frente a hornos e insumos químicos.

Procesamiento de rayón: Permite el beneficio a los 50 años de edad y 30 de aportes en la manipulación y transformación de esta fibra.