Jubilación anticipada: Sandra Pettovello respalda el Decreto 1852/1975 y ANSES permite retirarse a los 50 años
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Pettovello, garantiza el acceso a la jubilación anticipada para trabajadores que desempeñan tareas insalubres.
El Gobierno nacional y la ANSES, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello, confirmaron la plena continuidad del Decreto 1852/1975. Este marco legal sostiene el régimen previsional especial para actividades clasificadas de riesgo, insalubridad o desgaste prematuro.
IMPORTANTE: El Gobierno habilitó el traslado de un feriado y se activó un fin de semana largo de cinco días
Retiro anticipado a los 50 años: Sandra Pettovello avala el Decreto 1852/1975
El régimen previsional en Argentina contempla esquemas especiales para resguardar a quienes realizan labores insalubres, peligrosas o que provocan un desgaste psicofísico prematuro. Con el fin de mitigar estos efectos en la salud, la legislación disminuye las exigencias de edad y de años de servicio en comparación con el sistema ordinario.
Aunque ciertos empleos —como el dragado y balizamiento— contemplan el retiro a los 52 años con 25 de aportes, existen actividades específicas que permiten acceder a la prestación con tan solo 50 años de edad:
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Industria siderúrgica y fundición: Requiere 50 años de edad y 25 de servicios en ambientes con calor extremo y manejo de metales líquidos.
Sector petrolero y gasífero (campo): Exige 50 años de edad y 25 de aportes para trabajadores en tareas directas de perforación y exploración.
Trabajo minero en socavón: Establece la jubilación a los 50 años de edad y 25 de servicio para faenas bajo tierra en condiciones severas.
Producción vitivinícola e industrial del vidrio: Exige 50 años de edad y 25 de aportes para operarios que operan frente a hornos e insumos químicos.
Procesamiento de rayón: Permite el beneficio a los 50 años de edad y 30 de aportes en la manipulación y transformación de esta fibra.
Frigoríficos y frigorías de la carne: Destinado a operarias sujetas a elevados niveles de ruido continuo, solicitando 50 años de edad y 27 de aportes.
Requisitos indispensables estipulados por la ANSES:
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Cálculo proporcional por trayectorias mixtas: En caso de haber alternado empleos generales con actividades insalubres, la ANSES efectuará un prorrateo para fijar la edad y los aportes finales exigibles.
Acreditación fehaciente del puesto: Resulta imprescindible que los certificados laborales otorgados por los empleadores detallen explícitamente el encuadre de insalubridad del cargo; sin esta especificación, no se concederá el régimen diferencial.
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