La burla de Boca a River tras las victorias en los Superclásicos de fútbol, futsal y la Reserva

Todo había comenzado el fin de semana, cuando el equipo de futsal se quedó con un vibrante 3-2. En aquel encuentro, Nicolás Leguizamón también replicó el famoso gesto tras convertir en el primer tiempo, marcando el inicio de una tendencia que continuaría en los días siguientes.

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Luego llegó el turno del primer equipo, que se impuso 1-0 en el Monumental por el Torneo Apertura, con gol de penal de Leandro Paredes. El mediocampista no dudó en besar el escudo y luego ejecutar el mismo festejo frente a los hinchas de River.

El origen de esta celebración se remonta al Clausura 2001, en medio de un contexto tenso entre Riquelme y la dirigencia encabezada por Mauricio Macri. Aquel día, el entonces enganche apuntó directamente hacia el palco oficial con su gesto, evidenciando su malestar por cuestiones contractuales. En ese momento, el reclamo giraba en torno a un reconocimiento económico que, según su entorno, no estaba a la altura de los logros obtenidos, pese a haber sido una pieza clave en la conquista de títulos locales e internacionales.

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Hoy, más de dos décadas después, ese mismo gesto sigue vigente. Ya no como un reclamo interno, sino como una marca de identidad que Boca utiliza para reafirmarse frente a su rival de toda la vida. En esta ocasión, el “Topo Gigio” volvió a decir presente, ahora en manos de una nueva generación que busca escribir su propia historia sin olvidar el legado.