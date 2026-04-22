Boca también ganó en el Superclásico de Reserva 2026: hubo polémica por un penal que pidió todo River

El equipo dirigido por Mariano Herrón se mantiene así como líder de la Zona B. Con 23 puntos acumulados, producto de siete triunfos, dos empates y una sola derrota, el local se posiciona en lo más alto de la tabla y en soledad.

Del otro lado, River llegaba con una realidad más irregular. El equipo conducido por “Pichi” Escudero se ubica en la sexta posición de la Zona A con 14 puntos, fuera de los puestos de clasificación a la siguiente fase. Suma cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas, un registro que lo obligaba a sumar para no perder terreno en la pelea.

Formaciones del Boca vs. River de Reserva 2026

Boca: Agustín Reynoso; Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Matías Satas, Santiago Zampieri; Lautaro Mendieta, Camilo Rey Domenech, Joaquín Ruiz; Tomás Marquez; Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre.

Agustín Reynoso; Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Matías Satas, Santiago Zampieri; Lautaro Mendieta, Camilo Rey Domenech, Joaquín Ruiz; Tomás Marquez; Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre. River: Matias Barcia; Lucas Obregón, Ángel Susano, Cirilo Pereyra, Valentin Lucero; Elián Giménez, Agustín De La Cuesta; Alexander Woiski, Ignacio Zaballa, Cristian Jaime; Oswaldo Valencia.

Cómo ver en vivo el Superclásico de Reserva

El encuentro podrá seguirse en vivo a través de la plataforma LPF Play, en lo que será una nueva oportunidad para observar a las futuras promesas del fútbol argentino en un escenario de máxima exigencia. Más allá de las posiciones en la tabla, el Superclásico siempre representa un partido aparte, donde el orgullo y la rivalidad histórica juegan un papel determinante.

Boca vs. River: otros datos

Horario: 20:00.

20:00. Estadio: Predio de Ezeiza.

Predio de Ezeiza. Árbitro: Ignacio Domínguez

Ignacio Domínguez Árbitro asistente 1 : Jonathan Florentín

: Jonathan Florentín Árbitro asistente 2 : Roberto Rodríguez

: Roberto Rodríguez Cuarto árbitro: Antonela Álvarez

Antonela Álvarez TV: LPF Play.

Así están las tablas de posiciones en el Torneo Proyección 2026

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