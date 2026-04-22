Superclásico de Reserva: cómo ver a Boca vs. River en vivo por el Torneo Proyección

Esta noche, desde las 20, el predio de Ezeiza será el escenario de una nueva edición del Superclásico de Reserva. Boca, bajo la conducción de Mariano Herrón, buscará una victoria que lo consolide en lo más alto de la Zona B, mientras que el River de Marcelo Escudero llega con la urgencia de sumar tres puntos para prenderse en la pelea por los puestos de cuartos de final del Torneo Proyección. El encuentro contará con el arbitraje de Ignacio Domínguez y promete ser el plato fuerte de la jornada juvenil.