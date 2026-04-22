Superclásico de Reserva: cómo ver a Boca vs. River en vivo por el Torneo Proyección
El Xeneize y el Millonario se enfrentan esta noche en Ezeiza en un duelo clave por la clasificación. Cuáles son las plataformas digitales para seguir el duelo.
Esta noche, desde las 20, el predio de Ezeiza será el escenario de una nueva edición del Superclásico de Reserva. Boca, bajo la conducción de Mariano Herrón, buscará una victoria que lo consolide en lo más alto de la Zona B, mientras que el River de Marcelo Escudero llega con la urgencia de sumar tres puntos para prenderse en la pelea por los puestos de cuartos de final del Torneo Proyección. El encuentro contará con el arbitraje de Ignacio Domínguez y promete ser el plato fuerte de la jornada juvenil.
Para los hinchas que quieran seguir las acciones de las promesas de ambos clubes, hay un detalle fundamental a tener en cuenta: el partido no será transmitido por ninguna señal de televisión por cable. A diferencia de lo que ocurre habitualmente con los encuentros de Primera División, la exclusividad de la transmisión para el Torneo de Reserva pertenece a las plataformas digitales de la AFA y la Liga Profesional.
El clima previo es de mucha expectativa, especialmente tras los resultados recientes en la máxima categoría. Boca llega con el envión anímico de haber ganado el clásico en el Monumental el domingo pasado, mientras que en Núñez ven en este duelo de Reserva la oportunidad ideal para empezar a revertir el mal trago del fin de semana. Con las formaciones prácticamente confirmadas y el foco puesto en el talento joven, el Superclásico de esta noche se perfila como un espectáculo imperdible para los fanáticos del fútbol argentino.
Boca vs River por el Superclásico de Reserva en vivo online
A diferencia de otros Superclásicos, en esta oportunidad el partido no contará con transmisión por televisión. De este modo, los hinchas que quieran seguir las acciones deberán recurrir a plataformas digitales. El encuentro podrá verse en vivo de manera online a través de LPF Play, el servicio oficial de la Liga Profesional de Fútbol. Además, el sitio www.tycsports.com ofrecerá el minuto a minuto con todas las incidencias del partido para quienes prefieran seguirlo desde allí.
Boca vs. River, por el Torneo Proyección de Reserva: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 20:00.
- Estadio: Boca Predio (Ezeiza).
- Árbitro: Ignacio Domínguez
- TV: LPF Play.
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