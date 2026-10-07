La curiosidad cardinal de los goles en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina
La goleada de la Selección Argentina ante Benín por 3 a 0 dejó un asombroso dato sobre los autores de los tantos y los dorsales históricos de Lionel Messi.
La victoria de la Selección frente a Benín en el Estadio Monumental marcó el adiós definitivo de Lionel Messi. Sin embargo, la emotiva jornada dejó una increíble coincidencia estadística: los tres goles del triunfo fueron anotados por jugadores que portaban los míticos números que usó el capitán en la mayor.
Los goles del triunfo y el guiño a la historia de Lionel Messi
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Luego de un primer tiempo en el que el elenco africano resistió tácticamente y obligó a Emiliano "Dibu" Martínez a realizar intervenciones clave para mantener el cero, el complemento se abrió rápidamente con una ráfaga de anotaciones que sellaron una insólita casualidad numérica:
- El 19: a los tres minutos del segundo tiempo, Messi ejecutó un preciso tiro de esquina que fue conectado por Nicolás Otamendi, portador de la camiseta 19, el dorsal que la Pulga usó en el Mundial de Alemania 2006. Tras el gol, el defensor fue reemplazado bajo una ovación, marcando también su retiro del seleccionado.
- El 18: a los 16 minutos, el capitán argentino asistió de forma magistral a Nicolás Paz, quien lleva en su espalda la camiseta número 18, el primer dorsal que utilizó Messi en sus inicios. Con esta jugada, el rosarino alcanzó las 70 asistencias oficiales.
- El 10: finalmente, a los 26 minutos, tras una falta en el área sobre Agustín Giay, el propio Lionel Messi tomó la pelota y estampó el 3 a 0 definitivo de penal con su icónica e histórica camiseta número 10. Fue el gol 126 de su carrera internacional.
De esta manera redonda y casi guionada por el destino, el 18, el 19 y el 10, los tres números que acompañaron la gloriosa trayectoria del mejor jugador del mundo, fueron los encargados de ponerle la firma en la red a su última función.
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