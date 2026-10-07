Lionel Scaloni tras la despedida de Lionel Messi: "Ese aura yo no se la vi a nadie en mi vida"

Tras la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el estadio Monumental frente a Benín, el entrenador Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa y dejó profundas reflexiones sobre lo que significó dirigir al mejor jugador de todos los tiempos. Visiblemente conmovido, el DT reconoció el vacío que dejará el capitán en el vestuario.