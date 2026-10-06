Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Benín

Para su gran despedida ante el público argentino, Messi lucirá un dorsal dorado y una camiseta especial diseñada de manera exclusiva para la ocasión, coronando dos décadas de magia pura con la casaca celeste y blanca.

Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Argentina vs. Benín

La televisación estará a cargo de TyC Sports y Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.