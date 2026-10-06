Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Benín
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Selección Argentina vs. Benín por un amistoso.
El momento que ningún hincha argentino quería que llegara finalmente se materializó. Este martes, desde las 20:00, el estadio Monumental será el escenario de una noche cargada de máxima emoción y lágrimas contenidas: la Selección Argentina se medirá ante Benín en un encuentro amistoso que quedará grabado para siempre en la historia grande del deporte mundial.
El partido marcará oficialmente el último capítulo de Lionel Messi con la camiseta de la Albiceleste, poniendo punto final a una trayectoria inigualable de 21 años defendiendo los colores de la patria. Para quienes no puedan decir presente en Núñez, el encuentro contará con transmisión en vivo a través de las pantallas de TyC Sports y Telefe.
El combinado nacional arriba a esta cita cumbre tras cerrar de manera arrolladora su paso por la presente Fecha FIFA. En el primer compromiso de la ventana, el equipo dirigido por el cuerpo técnico nacional aplastó por 4-0 a Bolivia en la provincia de Córdoba, con conversiones de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José López.
Poco después, el pasado sábado, ratificó su poderío ofensivo con una goleada histórica por 7-0 frente a Burkina Faso, mediante los gritos de Martínez, Moumouni Diallo en contra, Gianluca Prestianni, Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone.
Pese al rodaje futbolístico, el cruce ante el seleccionado africano pasará a un segundo plano absoluto. Todas las miradas, las cámaras y los latidos de un país entero estarán enfocados exclusivamente en el capitán.
Para su gran despedida ante el público argentino, Messi lucirá un dorsal dorado y una camiseta especial diseñada de manera exclusiva para la ocasión, coronando dos décadas de magia pura con la casaca celeste y blanca.
Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Argentina vs. Benín
La televisación estará a cargo de TyC Sports y Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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