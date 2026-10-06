El Gobierno bonaerense firmó la Resolución 467/2026 y hay feriado en Buenos Aires tras la despedida de Messi
Este martes, Lionel Messi le dice adiós a la Selección Argentina y parte del territorio bonaerense descansará luego de una jornada cargada de emociones.
El Gobierno provincial de Axel Kicillof aprobó, a través de la Resolución 467/2026, el calendario de feriados, asuetos y fiestas patronales correspondientes a octubre para varios municipios bonaerenses. La normativa, que otorga una jornada no laborable al personal de la administración pública y a los empleados del Banco Provincia, alcanza a un municipio este jueves 8 de octubre, luego de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, que se lleva a cabo este martes.
Por su parte, en el sector privado y el comercio, la adhesión al franco dependerá de lo que determine cada empleador.
En esta oportunidad, el municipio beneficiado es Escobar, donde los trabajadores disfrutarán de un descanso extra, gracias al aniversario fundacional.
Escobar celebra su aniversario fundacional y suma un nuevo feriado local
Cada 8 de octubre se conmemora la creación del partido de Escobar, en recuerdo del día de 1959 en que la Legislatura bonaerense aprobó la Ley N.° 6.068. Hasta ese momento, las tierras del actual distrito dependían administrativamente de Tigre y Pilar.
La autonomía municipal y la designación de Belén (actual Belén de Escobar) como cabecera fueron el resultado de una histórica lucha impulsada por comités de vecinos. Por ello, la fecha no celebra una fundación colonial, sino el nacimiento institucional del municipio.
Confirman el feriado en Escobar mediante la Resolución 467/2026 de la Provincia
A través de la Resolución N.º 467/2026 —firmada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y publicada a principios de octubre en el Boletín Oficial—, la provincia de Buenos Aires formalizó los días no laborables para el distrito.
De esta manera, "declara no laborables, en el Ministerio de Gobierno, para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de octubre de 2026".
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