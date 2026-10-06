Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO la despedida de Messi de la Selección Argentina ante Benín
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Argentina vs. Benín por un amistoso y la despedida de Messi.
A las 20 horas, el Estadio Más Monumental se convertirá en el escenario de una velada histórica: Lionel Messi vestirá por última vez la camiseta de la Selección Argentina en un amistoso frente a Benín, poniéndole un broche de oro a una trayectoria de 21 años inolvidables.
Aunque el equipo de Lionel Scaloni llega en un momento demoledor tras una gira perfecta —goleadas 4-0 a Bolivia en Córdoba y 7-0 a Burkina Faso—, lo deportivo quedará relegado al plano emotivo. El "10" lucirá una indumentaria conmemorativa con dorsal dorado en un homenaje que comenzó a gestarse el 31 de agosto, cuando el capitán confirmó su decisión (tomada tras la final de la Copa del Mundo 2026) mediante una carta escrita a mano.
Tras el partido, se espera la entrega de un reconocimiento por parte de la AFA, la emisión de un video retrospectivo y la palabra del astro ante el público. Además, referentes como Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso se sumaron a la delegación únicamente para acompañar a su capitán en el césped en su adiós definitivo.
Formaciones de la Selección Argentina vs. Benín
Selección Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Benín: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.
Cómo ver EN VIVO Selección Argentina vs. Benín
La televisación estará a cargo de Telefe y TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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