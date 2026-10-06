Las estadísticas finales de Lionel Messi en la Selección Argentina, tras su histórica despedida
El mejor jugador de todos los tiempos sumó un gol y dos asistencias en su último partido con la camiseta argentina.
La emotiva despedida de Lionel Messi en el estadio Monumental no sólo cerró una etapa irrepetible para el fútbol argentino, sino que también puso fin a los registros estadísticos de una carrera monumental con la camiseta de la Selección Argentina.
A lo largo de 21 años, el capitán construyó un legado inigualable que hoy se traduce en números históricos. El astro ya ostentaba los récords en partidos jugados, goles y asistencias; además de marcas históricas en Mundiales y otras competencias.
Para el cierre de su trayectoria en el conjunto nacional, el rosarino sumó dos asistencias más para culminar con 70; y el último tanto, de penal, para alcanzar los 126 y extender todavía más la distancia con el segundo lugar en la tabla de goleadores "albiceleste".
Las cifras finales de Lionel Messi en la Selección Argentina
A continuación, el repaso por las cifras definitivas que dejó su paso eterno por la Selección Mayor:
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21 años defendiendo los colores patrios (desde su debut en 2004 hasta su despedida en 2026).
208 partidos jugados, siendo el futbolista con más presencias en la historia del combinado nacional.
126 goles convertidos, consagrándose como el máximo artillero histórico de la Selección y de las Eliminatorias Sudamericanas.
70 asistencias registradas, reflejando su faceta inagotable de creador de juego.
4 títulos con la Selección Mayor: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022 y la Copa América 2024.
Cifras de un fuera de serie que ya forma parte de la historia grande del deporte mundial.
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