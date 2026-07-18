La Justicia rechazó otorgarle libertad condicional a un represor del Ejército

Ricardo Taddei

Cuándo fue condenado Ricardo Taddei

Ricardo Taddei había sido condenado en 2010 a la pena única de veinticinco años de prisión, por 161 hechos catalogados como de lesa humanidad, en el caso homicidios calificados, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos y secuestros extorsivos.

Esa sentencia fue ratificada por la Casación en 2014.

A través de su defensa, había solicitado nuevamente la libertad condicional por el cumplimiento de los plazos establecidos para ello.

El represor había sido detenido en España en 2006, tras permanecer 20 años allí eludiendo el accionar del Poder Judicial argentino.

En el fallo dictado este viernes, el juez que lideró la votación, Javier Carbajo, sostuvo que el acceso a la libertad condicional no era una consecuencia automática frente a los requisitos de la ley, sino que los jueces debían evaluar todas las circunstancias comprobadas del caso y tomar luego una decisión.

Recordó que existían obligaciones internacionales por las cuales el Estado argentino debía proceder a la investigación, juzgamiento y sanción a responsables por graves violaciones a los derechos humanos y remarcó que esos compromisos no podían desnaturalizarse por decisiones adoptadas en la ejecución de la pena.

Destacó que el juez de la instancia anterior había realizado una valoración exhaustiva de los elementos del caso y que procedió de acuerdo a las reglas propias de la etapa de ejecución de la pena.

En esa instancia se concluyó que Ricardo Taddei no alcanzó aún un pronóstico actual de reinserción social positivo y que debía continuar sujeto a tratamiento penitenciario, por lo que propició el rechazo del recurso de la defensa.

El juez Gustavo Hornos coincidió con esta solución y refirió que la adopción de medidas que disolvieran la sanción impuesta frente a violaciones masivas a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar, estaba vedada por razones de orden constitucional y convencional.

Recordó que, de acuerdo a criterios expuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los jueces debían observar la máxima cautela en el análisis de esta clase de medidas y explicó que el pronóstico de reinserción social de Taddei no aparecía como certero, pues no se advertía a su respecto entendimiento sustancial del daño causado o de la gravedad de sus actos en tanto lesivos a la convivencia social y democrática.

Resaltó que las víctimas fueron oídas y que, si bien su opinión no era vinculante, no podía soslayarse la expectativa de la sociedad de que los fines del derecho penal se cumplieran frente al quebrantamiento de las normas.

Por su parte, el juez Mariano Borinsky adhirió a los argumentos y conclusiones de sus colegas y agregó que la Sala IV había rechazado anteriormente un pedido de Taddei de similares características.

Argumentó que, frente a ello, la defensa no aportaba argumentos novedosos que llevaran a tomar una decisión en sentido contrario.

Tensa audiencia

Previo a resolver, los jueces de la Sala IV celebraron una audiencia oral y pública a la que fueron citadas la defensa del acusado, el Ministerio Público Fiscal, las querellas y las víctimas.

En esa oportunidad compareció la Auxiliar Fiscal de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Julieta Colantuono y las víctimas Iván Toitero, Gabriela Funes, Miguel D’Agostino, Ana María Careaga, Mirta Israel, Guillermo Cabrera Cerocchi y Julieta Daelli, quienes fueron oídas por los jueces y se opusieron al otorgamiento de la libertad condicional a Ricardo Taddei.