Un golpe brutal, seis meses de agonía y un misterio absoluto: su familia exige respuestas

“Fue una golpiza, supuestamente, pero no sabemos nada de nada. No tenemos conocimiento de con quién estaba o qué pasó”, expresó su padre, Omar Imhoff, en diálogo con Infobae

En ese sentido, la familia del joven entregó su teléfono y varias imágenes de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de que se puedan reconstruir sus movimientos durante el sábado y ese domingo. Según indicaron, al momento del hecho “había mucha gente” pero “nadie quiere hablar”.

A medida que avanzaron las medidas ordenadas por la Fiscalía, comenzaron a surgir otros elementos que llevaron a los investigadores a considerar diferentes hipótesis sobre el origen de las lesiones.

Otra línea investigativa sostiene que Imhoff podría haber sufrido una descompensación física repentina que lo hizo perder el conocimiento y caer violentamente al suelo, golpeando su cabeza contra el pavimento.

Este escenario se apoya en los testimonios de testigos y en un dato forense: el cuerpo no presentaba otras lesiones compatibles con una golpiza.

Luego del fallecimiento del joven, el fiscal del departamento Las Colonias, Matías Eduardo Palud, dispuso que se lleve a cabo una autopsia para obtener nuevos elementos que permitan establecer con mayor precisión la mecánica del hecho y confirmar o descartar las distintas hipótesis que fueron surgiendo durante la investigación.