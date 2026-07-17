Un golpe brutal, seis meses de agonía y un misterio absoluto: su familia exige respuestas
Marcos Imhoff fue hallado inconsciente y con una grave lesión en la cabeza. Tras su muerte, los investigadores todavía buscan reconstruir qué ocurrió.
A mediados de enero, Marcos Imhoff, de 21 años, fue hallado en medio de la calle, inconsciente y con un fuerte traumatismo de cráneo. Tras una operación de urgencia y seis meses de agonía, el joven murió en la ciudad de Santa Fe. Su fallecimiento reavivó el interés sobre una investigación que todavía busca establecer con precisión qué ocurrió.
El caso que conmueve a Santa Fe
Todo comenzó el 18 de enero en San Jerónimo Norte, cuando efectivos policiales de la Comisaría 3° y bomberos voluntarios acudieron a un predio situado en la intersección de María Josefa Durrer y Lancero del Sauce tras recibir un llamado que alertaba sobre una persona que estaba convulsionando.
Marcos fue asistido en el lugar y luego trasladado de urgencia al Hospital Cullen, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con un traumatismo de cráneo grave y un hematoma extradural bilateral, es decir, una acumulación de sangre entre el cráneo y la duramadre en ambos lados de la cabeza.
Ante este cuadro, los médicos le practicaron una craniectomía descompresiva con el objetivo de liberar la presión intracraneal y reducir el daño cerebral. Desde esa intervención quirúrgica, permaneció conectado a asistencia respiratoria mecánica. Durante el proceso de internación, el joven fue trasladado al Centro Oncológico J.B. Iturraspe, donde finalmente falleció, según informó Aire de Santa Fe.
Un misterio absoluto y las hipótesis de los investigadores
Desde el comienzo de la investigación, la hipótesis principal se centró en que Marcos había sido víctima de una brutal agresión física.
“Fue una golpiza, supuestamente, pero no sabemos nada de nada. No tenemos conocimiento de con quién estaba o qué pasó”, expresó su padre, Omar Imhoff, en diálogo con Infobae
En ese sentido, la familia del joven entregó su teléfono y varias imágenes de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de que se puedan reconstruir sus movimientos durante el sábado y ese domingo. Según indicaron, al momento del hecho “había mucha gente” pero “nadie quiere hablar”.
A medida que avanzaron las medidas ordenadas por la Fiscalía, comenzaron a surgir otros elementos que llevaron a los investigadores a considerar diferentes hipótesis sobre el origen de las lesiones.
Otra línea investigativa sostiene que Imhoff podría haber sufrido una descompensación física repentina que lo hizo perder el conocimiento y caer violentamente al suelo, golpeando su cabeza contra el pavimento.
Este escenario se apoya en los testimonios de testigos y en un dato forense: el cuerpo no presentaba otras lesiones compatibles con una golpiza.
Luego del fallecimiento del joven, el fiscal del departamento Las Colonias, Matías Eduardo Palud, dispuso que se lleve a cabo una autopsia para obtener nuevos elementos que permitan establecer con mayor precisión la mecánica del hecho y confirmar o descartar las distintas hipótesis que fueron surgiendo durante la investigación.
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