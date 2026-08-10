La película "Malvinas: Legado de sangre" llegó al streaming: en qué plataforma puede verse
La producción realizada en Merlo desembarcó en las plataformas de streaming tras un exitoso paso por festivales internacionales y salas de cine.
El cine nacional y regional suma un estreno de alto impacto emocional. La película "Malvinas: Legado de sangre", dirigida por el cineasta merlense Daniel Ponce, ya se encuentra disponible para el público en las plataformas de streaming de Prime Video y Flow.
La llegada del largometraje a los catálogos digitales se concreta luego de un extenso y exitoso recorrido por distintos festivales internacionales, además de sus proyecciones en el emblemático Cine Gaumont, las salas de Cinépolis en Merlo y los diferentes espacios INCAA distribuidos a lo largo del país.
"Malvinas: Legado de sangre": una producción con sello de Merlo y reconocimiento internacional
El documental, producido íntegramente en el distrito, relata una historia profundamente conmovedora: el regreso de ocho Veteranos de Guerra locales a las Islas Malvinas, 42 años después de haber participado en el conflicto bélico de 1982 entre la Argentina y Gran Bretaña.
Lejos de limitarse a un formato puramente testimonial, la obra sobresale por su cuidada estética cinematográfica y la incorporación de animaciones originales, elementos diseñados con el propósito de honrar la memoria, generar emoción profunda y mantener vigente el legado de los héroes nacionales.
Ese vuelo artístico y narrativo cosechó además importantes lauros fuera del país. La obra audiovisual dirigida por Ponce fue galardonada en California con el prestigioso premio "Golden Gate Film Award" en la categoría de Mejor Film Extranjero dentro del género documental, consolidando el talento y la sensibilidad de una producción con fuerte arraigo en la comunidad.
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