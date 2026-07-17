La Selección Argentina llegó a Nueva Jersey: vuelo demorado y el Topo Gigio

Este famoso ademán, creado para la televisión infantil en 1958 por la italiana María Perego, adoptó un significado completamente distinto en el ámbito futbolístico argentino. La historia comenzó el 8 de abril de 2001, cuando Juan Román Riquelme lo popularizó en un Superclásico, transformándolo en una auténtica señal de rebeldía contra la dirigencia que luego fue replicada por otros gigantes del deporte como Lionel Messi frente a Louis van Gaal en Qatar 2022. En esta ocasión, el ex River lo utilizó con la intención de mandar a callar a los ingleses tras la victoria y la polémica por la bandera de Malvinas.