Licencia de conducir: la modificación que afecta a un grupo de automovilistas

En el caso de las licencias particulares de las clases A, B y G, las personas mayores de 65 años deberán renovar la licencia de conducir cada tres años, mientras que a partir de los 70 la revalidación será anual.

Por este motivo, quienes nacieron entre 1957 y 1961 comenzarán a estar alcanzados por controles más frecuentes al momento de renovar el carnet. Esto implica que dejarán de contar con la vigencia habitual de cinco años que rige para los conductores de entre 21 y 65 años.

Para obtener la renovación será obligatorio aprobar una evaluación psicofísica, que puede incluir controles de visión, audición, reflejos y estado general de salud. Además, las autoridades podrán exigir requisitos adicionales según la jurisdicción, la categoría habilitada y los antecedentes de cada conductor.

Otro punto importante es que quienes registren infracciones graves de tránsito podrían ser convocados a rendir nuevamente exámenes teóricos y prácticos. La finalidad de estas medidas es fortalecer la seguridad vial y garantizar que la aptitud para conducir se evalúe según las condiciones reales de cada persona, sin establecer limitaciones automáticas únicamente por la edad.