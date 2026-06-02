Licencia de conducir: la modificación que afecta a un grupo de automovilistas
La renovación de la licencia de conducir cambió para un grupo específico de conductores. Conocé quiénes están alcanzados por la medida y qué requisitos deberán cumplir.
Durante 2026, quienes hayan nacido entre 1957 y 1961 tendrán entre 65 y 69 años y quedarán alcanzados por una normativa de la licencia de conducir, la cual establece que la renovación del registro debe realizarse cada tres años una vez cumplidos los 65.
Esta disposición no implica restricciones para seguir manejando ni fija una edad máxima para estar al volante. El objetivo es garantizar una revisión periódica de las condiciones necesarias para conservar la licencia de conducir, mediante un sistema de revalidación pensado para reforzar la seguridad vial.
Cuál es la norma que cambió para la licencia de conducir en 2026
El cambio para los conductores de mayor edad no está relacionado con la posibilidad de seguir manejando, sino con los plazos de renovación de la licencia de conducir y los controles necesarios para acreditar que mantienen las condiciones psicofísicas requeridas para circular.
A partir del Decreto 196/2025, la Licencia Nacional de Conducir pasará a ser digital y tendrá validez en todo el país. Además, el esquema de renovación quedará determinado por la edad del conductor y la categoría del registro.
En el caso de las licencias particulares de las clases A, B y G, las personas mayores de 65 años deberán renovar la licencia de conducir cada tres años, mientras que a partir de los 70 la revalidación será anual.
Por este motivo, quienes nacieron entre 1957 y 1961 comenzarán a estar alcanzados por controles más frecuentes al momento de renovar el carnet. Esto implica que dejarán de contar con la vigencia habitual de cinco años que rige para los conductores de entre 21 y 65 años.
Para obtener la renovación será obligatorio aprobar una evaluación psicofísica, que puede incluir controles de visión, audición, reflejos y estado general de salud. Además, las autoridades podrán exigir requisitos adicionales según la jurisdicción, la categoría habilitada y los antecedentes de cada conductor.
Otro punto importante es que quienes registren infracciones graves de tránsito podrían ser convocados a rendir nuevamente exámenes teóricos y prácticos. La finalidad de estas medidas es fortalecer la seguridad vial y garantizar que la aptitud para conducir se evalúe según las condiciones reales de cada persona, sin establecer limitaciones automáticas únicamente por la edad.
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