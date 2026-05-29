Licencia de conducir: el nuevo cambio que afecta a un grupo de automovilistas

Por ese motivo, quienes nacieron entre 1957 y 1961 ingresan en una etapa de controles más periódicos, aunque todavía no quedan alcanzados por el régimen anual, salvo aquellos que cumplan 70 años próximamente.

Durante 2026, los nacidos en 1957 ya tendrán o alcanzarán los 69 años, mientras que quienes nacieron en 1961 cumplirán 65 dependiendo de la fecha exacta de nacimiento. Eso implica que, al momento de renovar la licencia dentro de esa franja etaria, ya no contarán con la vigencia estándar de cinco años que rige entre los 21 y los 65.

Para completar la renovación será obligatorio aprobar una evaluación psicofísica, que puede contemplar estudios de visión, audición, reflejos, estado general de salud y cualquier condición que pueda influir en la conducción segura.

Según informó el Gobierno, las personas con antecedentes por infracciones graves también podrían ser convocadas a rendir nuevamente evaluaciones teóricas y prácticas.

La finalidad de la medida es reforzar los controles y actualizar los criterios de seguridad vial, sin establecer una restricción automática basada únicamente en la edad. La aptitud para conducir seguirá evaluándose a partir de las condiciones reales de cada persona.