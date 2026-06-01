El audio de Claudio Barrelier al padre de Agostina Vega: "No entiendo por qué quedo pegado en esto"

El audio de Claudio Barrelier al padre de Agostina Vega

De acuerdo con su explicación, la adolescente pretendía que él la trasladara hasta la vivienda de su pareja. "Quería que le haga el favor de llevarla hasta la casa del noviecito, pero le aseguré que no tenía movilidad, no había forma", indicó.

En ese punto del relato, el detenido introduce a un tercero en la escena para intentar desviar la investigación y relató: "Ahí nomás, la llama un guaso. Para mí ya estaba arreglado, ya había organizado y como no tenía plata vino para este lado".

Hacia el final de la grabación enviada a la familia de la víctima, Barrelier describió el momento exacto en el que supuestamente perdió el rastro de la menor de 14 años, apuntando a un vehículo particular que la habría pasado a buscar por la zona.

"Y cuando veníamos caminando para acá, así como para corte mi casa, frenó un auto, un auto rojo, que es el auto que le digo a Melisa, se sube y se va. Yo, después de ahí, no tengo más control con ella y no sé más nada", concluyó el imputado, manifestando su aparente desconcierto ante el avance de la justicia sobre su persona: "Entonces, no entiendo por qué me quedo pegado yo con todo esto".