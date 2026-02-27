A dos horas de CABA: el tranquilo pueblo rural que enamora con su Fiesta del Alfajor Artesanal
Descubrí Rawson, un destino ideal para descansar y disfrutar los mejores dulces de la provincia. Conocé qué hacer y cómo llegar a este rincón bonaerense.
Ubicado en el partido de Chacabuco, Rawson combina calles de tierra, casonas antiguas y ese ritmo pausado típico de los pueblos rurales. Aunque todavía no figura entre los destinos masivos, cada año recibe más visitantes atraídos por su gastronomía y sus celebraciones.
Qué se puede hacer en Rawson
El gran evento que identifica al pueblo es la Fiesta del Alfajor Artesanal, donde productores locales y reposteros ofrecen sus creaciones en distintos stands. Durante la celebración se pueden:
Probar alfajores de múltiples sabores y estilos.
Recorrer ferias de emprendedores.
Disfrutar de espectáculos en vivo y desfiles.
Participar en concursos y actividades familiares.
Más allá de la fiesta, Rawson invita a desconectarse del ritmo urbano con propuestas simples pero encantadoras:
Caminatas por calles tranquilas y plazas históricas.
Visitas a la parroquia local y antiguas construcciones.
Recorridos por los campos de la llanura pampeana.
Degustación de platos típicos con recetas tradicionales.
El clima templado y los atardeceres abiertos completan una experiencia ideal para quienes buscan descanso y contacto con la naturaleza.
Dónde queda Rawson
Rawson se encuentra en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 160 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Su cercanía lo convierte en una alternativa perfecta para una escapada corta, sin necesidad de organizar un viaje largo ni realizar grandes gastos.
Cómo llegar a Rawson
Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso es sencillo:
Tomar la Ruta Nacional 7 en dirección oeste.
Luego empalmar con la Ruta Provincial 51 hasta llegar a la localidad.
El trayecto en auto demanda aproximadamente dos horas, dependiendo del tránsito.
Para quienes buscan un plan distinto, con identidad local y sabores artesanales que marcan la diferencia, Rawson aparece como una opción ideal dentro de las escapadas por la provincia de Buenos Aires.
