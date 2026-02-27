A dos horas de CABA: el tranquilo pueblo rural que enamora con su Fiesta del Alfajor Artesanal

Su cercanía lo convierte en una alternativa perfecta para una escapada corta, sin necesidad de organizar un viaje largo ni realizar grandes gastos.

Cómo llegar a Rawson

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso es sencillo:

Tomar la Ruta Nacional 7 en dirección oeste.

Luego empalmar con la Ruta Provincial 51 hasta llegar a la localidad.

El trayecto en auto demanda aproximadamente dos horas, dependiendo del tránsito.

Para quienes buscan un plan distinto, con identidad local y sabores artesanales que marcan la diferencia, Rawson aparece como una opción ideal dentro de las escapadas por la provincia de Buenos Aires.