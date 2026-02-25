Escapadas en Jujuy: el recóndito pueblo escondido entre las nubes al que solo se llega a pie o a caballo
Se trata de Alto Calilegua, un paraíso en plena selva de las Yungas. Descubrí qué hacer y cómo llegar a este refugio de paz ideal para la desconexión total.
Rodeado de selva montañosa, neblina y paisajes imponentes, este rincón es ideal para quienes buscan silencio, naturaleza virgen y desconexión total. Lejos del turismo masivo y del ruido de las grandes ciudades, Alto Calilegua ofrece una experiencia auténtica en plena altura.
El entorno natural forma parte de las Yungas jujeñas, una región biogeográfica de gran biodiversidad que se extiende por las laderas orientales de los Andes y que se caracteriza por su vegetación densa, bosques nubosos y fauna autóctona.
Qué se puede hacer en Alto Calilegua
La principal actividad en Alto Calilegua es simplemente conectar con la naturaleza. El pueblo invita a bajar el ritmo y disfrutar de lo esencial.
Entre las experiencias más destacadas se encuentran:
-
Trekking por senderos de montaña, rodeados de vegetación exuberante.
Observación de flora y fauna autóctona, incluyendo aves típicas de la región.
Disfrutar de miradores naturales con vistas abiertas a los cerros y al cielo infinito.
Vivir la experiencia rural, con ovejas pastando y gallinas recorriendo los alrededores.
El silencio es protagonista. Solo se escucha el viento, el canto de los pájaros y, en ocasiones, el vuelo del cóndor andino surcando el cielo.
Es un destino perfecto para quienes buscan vacaciones tranquilas de invierno, escapadas diferentes o viajes introspectivos en plena montaña.
Dónde queda Alto Calilegua
Alto Calilegua se encuentra en la zona montañosa cercana al Parque Nacional Calilegua, dentro de la región de las Yungas, en la provincia de Jujuy, al noroeste de Argentina.
Está ubicado en una zona elevada y de difícil acceso, lo que contribuye a mantener su carácter remoto y su atmósfera intacta.
El viaje comienza en San Salvador de Jujuy y continúa por la Ruta Nacional 34 hasta la localidad de San Francisco. Desde allí, el trayecto final es una verdadera aventura de montaña.
Cómo llegar a Alto Calilegua
El acceso no es convencional. Desde San Francisco, se deben recorrer aproximadamente 18 kilómetros de ascenso, que pueden realizarse a pie o a caballo.
El camino es exigente pero sumamente gratificante: a medida que se gana altura, las vistas panorámicas y la vegetación de la selva montana se vuelven protagonistas. La experiencia de llegada forma parte del encanto del destino.
Es recomendable:
-
Contactar previamente a un guía local.
Llevar ropa cómoda y abrigo.
Transportar agua y comida, ya que no hay servicios comerciales en el pueblo.
Visitar Alto Calilegua no es simplemente hacer turismo: es vivir una experiencia distinta, en un entorno donde el tiempo parece avanzar más lento y la naturaleza marca el ritmo. Un refugio entre nubes que invita a redescubrir la tranquilidad en estado puro.
