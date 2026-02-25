Escapadas en Jujuy: el recóndito pueblo escondido entre las nubes al que solo se llega a pie o a caballo

Es un destino perfecto para quienes buscan vacaciones tranquilas de invierno, escapadas diferentes o viajes introspectivos en plena montaña.

Dónde queda Alto Calilegua

Alto Calilegua se encuentra en la zona montañosa cercana al Parque Nacional Calilegua, dentro de la región de las Yungas, en la provincia de Jujuy, al noroeste de Argentina.

Está ubicado en una zona elevada y de difícil acceso, lo que contribuye a mantener su carácter remoto y su atmósfera intacta.

El viaje comienza en San Salvador de Jujuy y continúa por la Ruta Nacional 34 hasta la localidad de San Francisco. Desde allí, el trayecto final es una verdadera aventura de montaña.

Cómo llegar a Alto Calilegua

El acceso no es convencional. Desde San Francisco, se deben recorrer aproximadamente 18 kilómetros de ascenso, que pueden realizarse a pie o a caballo.

El camino es exigente pero sumamente gratificante: a medida que se gana altura, las vistas panorámicas y la vegetación de la selva montana se vuelven protagonistas. La experiencia de llegada forma parte del encanto del destino.

Es recomendable:

Contactar previamente a un guía local .

Llevar ropa cómoda y abrigo.

Transportar agua y comida, ya que no hay servicios comerciales en el pueblo.

Visitar Alto Calilegua no es simplemente hacer turismo: es vivir una experiencia distinta, en un entorno donde el tiempo parece avanzar más lento y la naturaleza marca el ritmo. Un refugio entre nubes que invita a redescubrir la tranquilidad en estado puro.