Cambió el pronóstico y ya tiene fecha el regreso de las tormentas al AMBA: qué día se larga con todo

Si bien el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) goza de días agradables, los pronosticadores aseguran que el regreso de las tormentas es inminente.
Pese a que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no hizo su anuncio aún -dado que sólo pronostica en el término de siete días-, el sitio Meteored se encargó de informar la llegada de lluvias para los próximos días.
Cambió el pronóstico: cuándo se larga en el AMBA
De acuerdo al pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan precipitaciones en el AMBA al menos hasta el próximo martes. El cierre de la semana laboral este viernes se perfila con nubosidad parcial y marcas térmicas agradables, oscilando entre una mínima de 18°C y una máxima de 28°C.
El sábado y el domingo marcarán el retorno de temperaturas más elevadas, aunque dentro de rangos moderados: el sábado la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado, incrementándose la nubosidad hacia la tarde. Se prevé una mínima de 19°C y una máxima que alcanzará los 30°C.
En tanto, para el domingo se anticipa un nuevo ascenso térmico con poca nubosidad. El termómetro partirá desde los 21°C para trepar hasta los 32°C durante la tarde.
¿Cuándo vuelven las lluvias?
Para quienes consultan proyecciones a más largo plazo, el sitio especializado Meteored —que analiza una ventana de 14 días— sitúa el regreso de la inestabilidad recién para el jueves 6 de marzo. Para esa fecha existe un 60% de probabilidades de tormentas, concentradas principalmente durante la tarde.
Como suele suceder con los pronósticos a mediano plazo, será necesario monitorear las actualizaciones diarias para confirmar si esta tendencia de inestabilidad se mantiene o se disipa conforme se acerque la fecha.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Se va el calor: cuándo podría ser el último día de 30 grados en el AMBA
Casi pisando marzo, las temperaturas comienzan a demostrar que el final del verano se acerca. En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brindó un pronóstico muy alentador para los amantes de la media estación, pero que odiarán aquellos que valoran las temperaturas extremas.
Según el informe del organismo, estamos a sólo días de que el termómetro comience a descender, adentrándonos en una nueva temporada.
De hecho, el organismo reveló que el próximo domingo 1 de marzo, lunes 2 y martes 3 podrían ser los últimos días donde el termómetro pase los 30 grados. El pronóstico indica que la temperatura máxima para ambas jornadas será de 32 grados, pero luego habrá un abrupto cambio de temperaturas y la mala noticia es para los veraniegos: el calor extremo podría ya no volver.
