Escapadas en Salta: el mágico pueblo rodeado de montañas con la ruta del vino más alta del mundo

Cachi tiene una oferta en hotelería, cabañas y hostel muy variada y para todos los gustos. Además, podes hacer trekking y senderismo por paisajes maravillosos todo el año.

La gastronomía de Cachi es otro de sus grandes atractivos. Platos típicos como el locro, la humita y los cabritos a la parrilla se combinan con especias locales, creando una fusión de sabores única. Restaurantes de autor y bodegas ofrecen menús que exaltan la identidad gastronómica del lugar.

Luego de Semana Santa, en Cachi, que es un destino para todo el año ofrecerá a los visitantes promociones de hoteles en día de Semana 3x2 y 2x1. También habrá descuentos del 20% en restaurantes.

Uno de los principales atractivos del lugar es su rica biodiversidad, visible en lugares como el Parque Nacional los Cardones, que alberga la famosa recta del Tin Tin, un espacio ideal para el avistaje de zorros, cóndores y guanacos.

Dónde queda Cachi

A 162 kilómetros de la ciudad de Salta se encuentra Cachi, la perla del Valle Calchaquí. No te podés privar de conocer la Ruta del Vino en estos tiempos de Vendimia visitando las bodegas del Alto Valle Calchaqui y degusta vinos de extrema altura todo el año.

Cómo llegar a Cachi

Para llegar al pueblo se toma la ruta provincial 68 hasta Chicoana y después acceder a la ruta provincial 33 que recorre la quebrada de Escoipe para internarse luego en la serpenteante Cuesta del Obispo flanqueada por montañas y por un vertiginoso precipicio. El punto más alto se encuentra en Piedra del Molino con 3.348 metros sobre el nivel del mar. Más allá se atraviesa la famosa recta del TinTin (parte de los 23 mil kilómetros de Caminos del Inca) erizada cardones cuando se cruza el Parque Nacional Los Cardones.

Finalmente, después de tres horas de viaje en auto se llega al poblado en la ladera del río Calchaquí. Otro de los caminos por los que se puede acceder a Cachi es por la ruta nacional 40, que comunica hacia el Norte con la Poma y Los Andes y hacia el Sur con Molinos y Cafayate.