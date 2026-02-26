Aseguran que Nicolás Repetto tuvo una relación paralela: "Él está casado ahora, pero es verdad todo"

También describió las maniobras que utilizaban para evitar la exposición mediática y relató una anécdota que ilustra el nivel de discreción que buscaban. “Yo entré en un baúl de un auto para ir a la casa de él en Uruguay porque estaba lleno de paparazzis y te sacaban fotos”, contó.

Sobre aquella estadía, agregó: “Estuve tres días con él en esa casa y luego me fui, me pasaron a buscar y volví a meterme en el baúl”.

Finalmente, al evocar cómo veía al conductor en ese entonces, concluyó: “En ese momento era un hombre bien plantado, no un figurín”.