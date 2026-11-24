Entre estas recomendaciones, se destaca un truco un truco que consiste en colocar papel aluminio en las cerdas de la escoba para reducir la electricidad estática y evitar que el polvo se adhiera al utensilio durante la limpieza. Esta alternativa tiene como objetivo facilitar el barrido de los pisos duros y mejorar la recolección de residuos sin necesidad de utilizar productos químicos.