Descuentos para jubilados: cómo acceder a rebajas en las compras de supermercado
La billetera digital de Banco Provincia ofrece promociones en distintas cadenas de supermercados que pueden alcanzar el 30% de descuento.
Los jubilados y pensionados que utilizan Cuenta DNI cuentan con diferentes alternativas para ahorrar en sus compras cotidianas. La billetera virtual de Banco Provincia ofrece promociones en supermercados y comercios mayoristas, con distintos porcentajes de descuento.
Algunos de estos beneficios alcanzan el 30% de ahorro sin tope de reintegro, lo que representa una oportunidad para reducir los gastos en alimentos, productos de limpieza y otros artículos de primera necesidad.
Para acceder a estas promociones, no es necesario ser jubilado, ya que también están destinadas a otros usuarios de la aplicación. Sin embargo, es fundamental conocer las condiciones de cada comercio y los medios de pago habilitados.
Qué supermercados tienen descuentos con Cuenta DNI
Entre las cadenas de supermercados y mayoristas que forman parte del cronograma de promociones informado a fines de octubre se encuentran:
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Día: 20% de descuento.
Mayorista Nini: 15% de reintegro.
Carrefour: 10% de descuento.
La Anónima: 10% de ahorro.
Coto: 30% de descuento.
ChangoMás: 20% de ahorro.
Supercoop: 15% de descuento.
Para acceder a los beneficios, es necesario realizar el pago mediante Cuenta DNI. Algunas cadenas exigen utilizar la tecnología NFC, que permite abonar acercando el celular a la terminal de pago.
Días vigentes y topes de reintegro para aprovechar en caja
De acuerdo con el cronograma publicado por MDZ el 29 de octubre, las promociones se distribuyen de la siguiente manera:
Lunes: Día ofrece un 20% de descuento sin tope, mediante pagos con NFC.
Martes: Mayorista Nini brinda un 15% de reintegro, con un máximo de $20.000 por persona cada martes.
Miércoles: Carrefour ofrece un 10% sin tope, con una compra mínima de $15.000. La Anónima aplica un 10% con un límite de $5.000 por persona.
Jueves: Coto ofrece un 30% sin tope, mientras que ChangoMás brinda un 20% sin límite ni compra mínima. Ambos requieren pagos mediante NFC.
Viernes y sábados: Supercoop ofrece un 15% de descuento.
Antes de realizar las compras, se recomienda consultar el cronograma actualizado de Cuenta DNI para noviembre, ya que la vigencia de las promociones y sus condiciones pueden modificarse de un mes a otro.
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