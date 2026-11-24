Días vigentes y topes de reintegro para aprovechar en caja

De acuerdo con el cronograma publicado por MDZ el 29 de octubre, las promociones se distribuyen de la siguiente manera:

Lunes: Día ofrece un 20% de descuento sin tope, mediante pagos con NFC.

Martes: Mayorista Nini brinda un 15% de reintegro, con un máximo de $20.000 por persona cada martes.

Miércoles: Carrefour ofrece un 10% sin tope, con una compra mínima de $15.000. La Anónima aplica un 10% con un límite de $5.000 por persona.

Jueves: Coto ofrece un 30% sin tope, mientras que ChangoMás brinda un 20% sin límite ni compra mínima. Ambos requieren pagos mediante NFC.

Viernes y sábados: Supercoop ofrece un 15% de descuento.

Antes de realizar las compras, se recomienda consultar el cronograma actualizado de Cuenta DNI para noviembre, ya que la vigencia de las promociones y sus condiciones pueden modificarse de un mes a otro.