Papelón: una abogada argentina fue detenida en Brasil por gestos racistas y deberá usar tobillera electrónica
El hecho ocurrió en un bar de Ipanema, en Rio de Janeiro, donde la mujer de 29 años tuvo palabras y gestos racistas hacia un empleado del lugar.
Una abogada originaria de Santiago del Estero que se halla veraneando en Brasil fue demorada y procesada judicialmente, con retención de su pasaporte y tobillera electrónica, luego de proferir repudiables insultos y actos racistas contra el empleado de un local gastronómico.
El hecho ocurrió en la noche del miércoles último en un bar de Ipanema, en la ciudad de Río de Janeiro, donde la mujer de 29 años profirió insultos racistas contra un empleado en medio de una discusión por el pago de la cuenta por lo que había consumido junto a amigas.
Según informó la Policía Civil de Río de Janeiro, la abogada identificada como Agostina Páez, oriunda de la provincia de Santiago del Estero, realizó gestos y expresiones de contenido racial dirigidos a un trabajador del local, lo que es considerado un delito grave en el marco de las políticas de tolerancia cero frente a actos de racismo y discriminación imperantes en Brasil.
Medios locales informaron que la mujer se encontraba con un grupo de amigas cuando, al momento de retirarse, un empleado detectó un error en la factura, lo que desató la discusión y gestos racistas por parte de la abogada, verificados por las autoridades a través de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del local.
Inmediatamente, el gerente del bar formuló la denuncia y Páez fue demorada por efectivos policiales, al verificar que la turista argentina habría utilizado la palabra “mono”, considerada discriminatoria en ese contexto, además de otros gestos ofensivos que en conjunto representa un delito de odio, con sanciones severas por parte de la legislación brasileña.
La causa quedó a cargo de la 11ª Delegación Policial de Rocinha, que solicitó a la Justicia la retención del pasaporte y el monitoreo electrónico para garantizar el cumplimiento de las medidas. De manera que la acusada no puede abandonar Brasil mientras se define su situación procesal.
