Brasil: rechazan otro pedido de prisión domiciliaria a favor de Jair Bolsonaro

La condena de Jair Bolsonaro

golpe de estado brasilia bolsonaro

Como se sabe, Jair Bolsonaro cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión al ser considerado cabecilla del intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, poco después de las elecciones presidenciales del año anterior, ganadas por Luiz Inácio Lula da Silva.

Aquel día, miles de simpatizantes de Bolsonaro asaltaban el Congreso de Brasil y la sede del Supremo Tribunal Federal, en Brasilia, con el objetivo de evitar la asunción de Lula y mantener al exmilitar como mandatario de facto.

El golpe fue frustrado y a más de 1.400 personas se les presentaron cargos por su participación directa en la asonada. Finalmente, Bolsonaro fue condenado por el STF al ser considerado uno de los cabecillas del intento de golpe de Estado, junto a otros exmilitares y miembros de su gabinete.