Brasil: rechazan otro pedido de prisión domiciliaria a favor de Jair Bolsonaro
El expresidente cumple una condena de más de 27 años por el intento de golpe de Estado de enero de 2023, que intentaba evitar la asunción de Lula da Silva.
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil negó este sábado la solicitud de prisión domiciliaria a favor de Jair Bolsonaro, al considerar que la solicitud fue presentada por un abogado que no integra su defensa técnica del expresidente.
En ese sentido, el juez Gilmar Mendes sostuvo que "el presente 'habeas corpus' ni siquiera fue interpuesto por la defensa técnica del paciente, expresidente de la República", en referencia al requerimiento presentado por el abogado independiente Paulo Emendabili Barros de Carvalhosa.
Mendes también fundamentó su decisión en la jurisprudencia del propio máximo tribunal brasileño, que no admite la tramitación de recursos de "habeas corpus" dirigidos contra actos de otros jueces de la corte.
El recurso cuestionaba decisiones adoptadas por el juez instructor del proceso de Bolsonaro, Alexandre de Moraes, quien el viernes última había remitido el caso a Mendes, al declararse impedido para analizar la solicitud, ya que figuraba como autoridad señalada en el recurso.
En su resolución, Mendes afirmó que aceptar el "habeas corpus" implicaría una "indebida sustitución de la competencia natural" del máximo tribunal, con riesgo de vulnerar el principio del juez natural.
La condena de Jair Bolsonaro
Como se sabe, Jair Bolsonaro cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión al ser considerado cabecilla del intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, poco después de las elecciones presidenciales del año anterior, ganadas por Luiz Inácio Lula da Silva.
Aquel día, miles de simpatizantes de Bolsonaro asaltaban el Congreso de Brasil y la sede del Supremo Tribunal Federal, en Brasilia, con el objetivo de evitar la asunción de Lula y mantener al exmilitar como mandatario de facto.
El golpe fue frustrado y a más de 1.400 personas se les presentaron cargos por su participación directa en la asonada. Finalmente, Bolsonaro fue condenado por el STF al ser considerado uno de los cabecillas del intento de golpe de Estado, junto a otros exmilitares y miembros de su gabinete.
