El pueblo en Brasil que cuenta con múltiples parques temáticos y es muy seguro

Dónde queda Canela

Este destino está situado en una región de sierras al sur de Brasil, formando parte del estado de Río Grande del Sur. Su ubicación estratégica, a poco más de dos horas de la capital estatal, la convierte en un destino de fácil acceso para quienes se trasladan en auto o en transporte público, lo que facilita su llegada desde distintos puntos del país.