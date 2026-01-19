El pueblo en Brasil que cuenta con múltiples parques temáticos y es muy seguro
A escasos kilómetros de Porto Alegre, este destino invita a sumergirse en 22 parques temáticos. Los detalles en la nota.
Canela se convirtió en un refugio ideal para quienes buscan desconectar del ritmo frenético de la rutina diaria. Rodeada de sierras, bosques y cascadas, esta ciudad del sur de Brasil combina tranquilidad, naturaleza y destellos europeos que se reflejan tanto en su arquitectura como en su vida cotidiana.
Ubicada en el corazón de la Serra Gaúcha, dentro del estado de Río Grande del Sur, este sitio también destaca por su gran conexión con los principales centros urbanos de la región. Su cercanía con Porto Alegre permite arribar desde diferentes puntos de Brasil como del territorio sudamericano, siendo perfecto para descansar lejos del calor y del turismo masivo.
Qué se puede hacer en Canela
Canela dispone de un amplio abanico de actividades, desde quienes buscan contacto directo con la naturaleza hasta aquellos que prefieren planes más relajados y culturales. Los espacios verdes y las áreas protegidas permiten recorrer puntos claves, como la región serrana o los parques temáticos que le dan vida al pueblo.
La experiencia se completa con propuestas recreativas y espacios pensados para conocer por completo la ciudad, sumados a una gastronomía que se destaca por su variedad y buen nivel. Ese equilibrio entre actividades y disfrute es lo que hace que Canela sea elegida por muchos viajeros que buscan despejarse y salir de la rutina.
Dónde queda Canela
Este destino está situado en una región de sierras al sur de Brasil, formando parte del estado de Río Grande del Sur. Su ubicación estratégica, a poco más de dos horas de la capital estatal, la convierte en un destino de fácil acceso para quienes se trasladan en auto o en transporte público, lo que facilita su llegada desde distintos puntos del país.
Cómo llegar a Canela
Desde Buenos Aires, el camino más práctico es llegar primero a Porto Alegre, ubicada a unos 1.400 kilómetros. Desde allí, el acceso a este pueblo se realiza tomando la ruta BR-116 en dirección norte y luego conectando con la VRS-873, un trayecto de aproximadamente 150 kilómetros que demanda cerca de dos horas de viaje hasta arribar a la ciudad serrana.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario