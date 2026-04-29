La inteligencia artificial predijo quién va a ganar el Mundial 2026
Un novedoso análisis de la herramienta tecnológica evaluó a todos los equipos y anticipó quiénes tienen más chances de quedarse con el título. Conocé a los favoritos.
La inteligencia artificial se perfila como una de las grandes protagonistas tecnológicas del Mundial 2026. En medio de los avances que ya se aplican en el fútbol, esta herramienta no solo analiza el rendimiento de los equipos, sino que también comienza a anticipar posibles resultados del torneo.
Luego de presentar un sistema basado en inteligencia artificial para ayudar a prevenir lesiones durante la competencia, en las últimas horas un nuevo análisis sorprendió al revelar qué selección tendría más probabilidades de ganar la Copa del Mundo.
Estas predicciones surgen a partir del procesamiento de datos, estadísticas y rendimiento histórico de los equipos que participarán del campeonato.
La IA eligió al ganador del Mundial 2026
La nueva tecnología posicionó a tres países como los principales candidatos a ganar la Copa del Mundo. Esta premonición surgió por la profundidad de sus planteles y su jerarquía en torneos cortos.
Francia, Argentina y España aparecen en la cima de las probabilidades. La selección gala cuenta con un recambio generacional envidiable, mientras que la Albiceleste mantiene la base competitiva que la llevó en la anterior edición, sumada a la experiencia de sus líderes. Por otro lado, España destaca por un sistema de juego consolidado que la IA valora por su alta eficiencia en la posesión y generación de peligro.
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