La inteligencia artificial predijo quién va a ganar el Mundial 2026

Francia, Argentina y España aparecen en la cima de las probabilidades. La selección gala cuenta con un recambio generacional envidiable, mientras que la Albiceleste mantiene la base competitiva que la llevó en la anterior edición, sumada a la experiencia de sus líderes. Por otro lado, España destaca por un sistema de juego consolidado que la IA valora por su alta eficiencia en la posesión y generación de peligro.