El nuevo plan de pagos para las multas de tránsito más caras
Se conocieron los nuevos valores de cada falta en territorio porteño y bonaerense. Conocé todos los detalles en la nota.
Las multas de tránsito pueden causar un gran dolor de cabeza para los conductores. Es que estas, si no se pagan en tiempo y forma, generan intereses e imposibilita a cada usuario a realizar diferentes tipos de trámites, como, por ejemplo, la renovación del carnet de conducir. Por este motivo, es fundamental evitar ser sancionados y, en caso de una infracción, pagarla en tiempo y forma.
El valor de la UF pasó de $1.435 a $1.606. Si bien la suba es menor respecto a actualizaciones anteriores, eleva significativamente el costo de las infracciones más graves, que ahora pueden alcanzar los $1.606.000.
El gobierno bonaerense lanzó un plan especial que permite a los conductores regularizar sus infracciones de tránsito mediante un esquema de cuotas accesibles.
Cómo funciona el plan de pagos
El esquema de financiación estará disponible por un lapso de 90 días para todos los conductores que deseen adherirse. El beneficio contempla la cancelación de deudas en 6 o 12 cuotas sin recargo, tomando como base el valor vigente de la Unidad Fija al momento de la adhesión.
Para acceder, el usuario debe ingresar en el sitio oficial de infracciones de la provincia (https://infraccionesba.gba.gob.ar/), donde podrá consultar las causas y elegir incorporarlas al plan.
El procedimiento es completamente online, por lo que primero se debe autenticar la identidad en el portal, luego ingresar a la solapa “mis planes de pago” y seleccionar el dominio junto con las infracciones a regularizar. Una vez elegida la cantidad de cuotas, el sistema genera automáticamente el plan, con vencimientos pautados para el día 10 de cada mes o el día hábil inmediato posterior.
La referencia legal de este esquema se apoya en la Ley 13.927 y el Decreto Reglamentario 532/09, que establecen cómo se determina y actualiza el valor de la Unidad Fija en la provincia de Buenos Aires.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario