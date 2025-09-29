El nuevo plan de pagos para las multas de tránsito más caras.

El procedimiento es completamente online, por lo que primero se debe autenticar la identidad en el portal, luego ingresar a la solapa “mis planes de pago” y seleccionar el dominio junto con las infracciones a regularizar. Una vez elegida la cantidad de cuotas, el sistema genera automáticamente el plan, con vencimientos pautados para el día 10 de cada mes o el día hábil inmediato posterior.

La referencia legal de este esquema se apoya en la Ley 13.927 y el Decreto Reglamentario 532/09, que establecen cómo se determina y actualiza el valor de la Unidad Fija en la provincia de Buenos Aires.