Por qué no dan La Voz Argentina hoy lunes en Telefe: los motivos
El reality de canto se prepara para iniciar su nueva etapa, mientras se acerca a la definición, pero el canal de las pelotas sigue con sus cambios.
En medio de la recta final de La Voz Argentina, el reality de canto enfrenta una ola de frustración por parte de sus seguidores, ya que siguen los cambios de programación y este lunes tampoco sale al aire.
La audiencia está molesta por los constantes e inesperados cambios en la grilla que Telefe ha implementado, generando confusión sobre los días de emisión del programa.
El ciclo, conducido por Nicolás Occhiato, ha visto su regularidad interrumpida en las últimas semanas. Las suspensiones fueron atribuidas a diversas transmisiones deportivas, como los partidos de la Selección Argentina y la Copa Libertadores, además de una ausencia el domingo 7 de septiembre, coincidiendo con las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
Pese a que el programa había ampliado su emisión a seis días a la semana (de domingo a viernes), los fanáticos se han encontrado repetidamente con la sorpresa de que el reality no se emite en las noches esperadas.
Esta situación ha provocado incertidumbre y "bronca" en la audiencia. De hecho, los días de emisión han sido modificados nuevamente, y el concurso ahora se está transmitiendo únicamente de lunes a jueves, abandonando la emisión de los domingos; y para agregar frustración, tampoco sale al aire este lunes.
Por qué no dan La Voz Argentina este lunes
El programa entró en etapas decisivas, por lo que la producción de Telefe decidió que La Voz Argentina ahora salga al aire solo de lunes a jueves. Viene de suspender su emisión el domingo por el partido de la Selección Argentina Sub-20 en su debut en el Mundial.
Como era de esperarse, a raíz de esta modificación, los usuarios en las redes sociales estallaron y no dudaron en dejar fuertes comentarios, ya que se sienten perjudicados por no poder seguir disfrutando del certamen como estaban acostumbrados.
De esta manera la próxima emisión de La Voz Argentina sería entonces recién este martes, ya que el lunes Telefe transmite los Premios Martín Fierro de TV.
