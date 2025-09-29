Por qué no dan La Voz Argentina hoy lunes en Telefe: los motivos

Esta situación ha provocado incertidumbre y "bronca" en la audiencia. De hecho, los días de emisión han sido modificados nuevamente, y el concurso ahora se está transmitiendo únicamente de lunes a jueves, abandonando la emisión de los domingos; y para agregar frustración, tampoco sale al aire este lunes.

Por qué no dan La Voz Argentina este lunes

El programa entró en etapas decisivas, por lo que la producción de Telefe decidió que La Voz Argentina ahora salga al aire solo de lunes a jueves. Viene de suspender su emisión el domingo por el partido de la Selección Argentina Sub-20 en su debut en el Mundial.

Como era de esperarse, a raíz de esta modificación, los usuarios en las redes sociales estallaron y no dudaron en dejar fuertes comentarios, ya que se sienten perjudicados por no poder seguir disfrutando del certamen como estaban acostumbrados.

De esta manera la próxima emisión de La Voz Argentina sería entonces recién este martes, ya que el lunes Telefe transmite los Premios Martín Fierro de TV.