Por qué mezclar cáscaras de huevo, agua y jabón puede ser beneficioso

Para qué sirve este truco casero

A menudo subestimamos el potencial de los alimentos que consumimos a diario, y las cáscaras de huevo son un claro ejemplo. Ricas en calcio y otras propiedades valiosas, estas cáscaras pueden transformarse en un aliado práctico para la limpieza del hogar. Mezcladas con agua y jabón, se convierten en un truco casero ideal para frotar manchas difíciles, retirando la suciedad con facilidad y dejando las superficies relucientes en menos tiempo. Al ser completamente natural, también se evitan los químicos agresivos de muchos limpiadores comerciales.